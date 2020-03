HSV verpasst Punktgewinn in 150 Sekunden

„Halle“, sagt Trainer Igor Ardan, „Halle war nicht gut, aber wir waren schlechter.“ Besser lässt sich die samstägliche Leistung des HSV Bad Blankenburg in der Mitteldeutschen Handballliga beim USV Halle nicht umschreiben. Zugleich verpasste der Tabellendritte die Chancen, nach der gleichzeitigen Niederlage des Spitzenreiters HC Burgenland mit einem Sieg das Rennen um die Staffelmeisterschaft noch mal richtig spannend zu machen. So aber fuhren die HSV-Männer mit einer 27:29 (11:12)- Niederlage zurück in das Schwarzatal.

Es sei ärgerlich gewesen, dass man nicht an die vergangenen guten Leistungen anknüpfen konnte, sagt Ardan. Nach den Siegen gegen den Tabellenführer und dem Vierten aus Plauen-Oberlosa hätte man bei den Hallensern, Achtplatzierter in der Tabellen, diese Siege aus den Vorwochen veredeln können. „Doch wir waren sowohl in der Abwehr zu instabil als auch im Angriff nicht effizient genug“, so der Trainer. Dass man den Gastgebern nach der kleinen Siegesserie der vergangenen Wochen zu leicht genommen habe, davon will Ardan nichts wissen: „Nein, das haben wir nicht. Sie haben schon bei uns gut gespielt.“

Nach einem 8:12-Rückstand wenige Minuten vor der Pause schienen die Gäste schnell wieder in der Spur, blieben auf Augenhöhe und egalisierten schnell die zwischenzeitlichen Hallenser Führungstreffer. Natürlich sei in dieser Phase der Begegnung es schön gewesen, wenn „wir noch mehr Optionen gehabt hätten“, sagt Ardan, der auf seinen verletzten Kapitän Tomas Zeman verzichten musste. Auch wenn für ihn der Befund noch nicht da ist, geht sein Coach davon aus, dass er die restlichen Pflichtspiele in dieser Saison wohl nicht mehr auflaufen wird.

Aber Zeman hat einen guten zweiten Mann auf dieser Position: „Stefan Remke hat das sehr gut gemacht“, lobt der Trainer den jungen Mann. Ausdruck dessen war auch die erstmalige 25:23-Führung der Blankenburger etwa acht Minuten vor dem Spielende. Doch der Vorsprung war schnell wieder weg, Halle glich aus und dreht in den letzten drei Minuten der Begegnung mit drei Toren in Folge noch das Spiel.

Über die verpasste Möglichkeit, aus dem Zweikampf an der Spitze noch einen Dreikampf zu machen, will Ardan gar nicht nachdenken: „Ob das ärgerlich ist? Ach wissen Sie, wir schauen nur auf uns. Wir haben jetzt noch fünf Spiele, drei zu Hause und zwei auswärts.“ Acht Punkte aus diesen Spielen wären da schön, weil „wir mindestens den dritten Platz in der Endabrechnung haben wollen“.