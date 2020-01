Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Iftas nächster Schritt zum Wiederaufstieg

Verlustpunktfrei hatte Eintracht Ifta die erste Halbserie in ihrer 3. Tischtennis-Bezirksligastaffel beendet. Zum Rückrundenstart knüpfte die Mannschaft nahtlos daran an und wies den früher starken Kontrahenten Eintracht Stadtlengsfeld mit einem deutlichen 8:1 in die Schranken. Die Eintracht kam so ihrem gesteckten Saisonziel, dem Wiederaufstieg in die 2. Bezirksliga, wieder ein Stückchen näher. Auch der krankheitsbedingte Ausfall von Christian Schwanz (Nr. 3) wurde durch Ersatzspieler Thomas Werner glänzend kompensiert, der gegen die starke Materialspielerin Susanne Theuer beim 3:2 (7;-8;4;-2;11) die Nerven behielt und den fünften Satz für sich entschied. Lediglich das neue Doppel L. Schwanz/Werner musste dem routinierten Doppel Leutbecher/Theuer beim 1:3 (9;-7;-10;-8) den Ehrenpunkt überlassen. Ansonsten landeten die Iftaer in den übrigen Spielen klare Siege und wiesen gegen die routinierten Gäste (Willy Leutbecher, Dieter Schön, Theuer) ihre gewachsene Spielstärke nach.

Vor allem Eintrachts Nummer 1, Titzian Menzel, ließ Leutbecher (7;11;9) und Schön (8;5;8) bei seinen überzeugenden Siegen keine Chance. Mit den Rhöner Spitzenspielern hatte sich Iftas Bester früher schon heftig duelliert, kann jetzt aber neben der spielerischen Weiterentwicklung auch die physischen Vorteile nutzen. Nicht nur der Heimvorteil sei für den klaren Sieg verantwortlich gewesen, bemerkte indes Mannschaftsführer Patrick Menzel. Für den Kapitän scheint sich vor allem auch das intensivere Training am Montag und Donnerstag auszuzahlen, das für das Erreichen des Saisonzieles aber auch unabdingbar sei. Nachlassen wird die Mannschaft darin auch deshalb nicht, weil vor allem die Konkurrenz aus Immelborn und von Blau-Weiß Eisenach stets gefährlich bleibt. Schließlich wollen die Iftaer kommende Saison wieder eine Etage höher spielen.

Eintracht: T. Menzel (2,5), P. Menzel (2,5), Lukas Schwanz (2), T. Werner (1).