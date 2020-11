Corona macht erfinderisch – gerade im Sport. Eine Berglauf-Challenge nutzten letzte Woche insgesamt 32 Sportlerinnen und Sportler der TU Ilmenau ganz außergewöhnlich zu Höchstleistungen.

Das Ziel der Studierenden war es zunächst, die Höhe des höchsten Berges der Erde, dem Mount Everest, im Kleinen zu „erklimmen“. Dafür wären die 8848 Höhenmeter verteilt auf mehrere Schultern in Ilmenau hinauf auf den Kickelhahn zu meistern.

360 Höhenmeter bewältigt ein Läufer vom Uni-Campus in einer Tour hinauf zum 861 Meter hohen Kickelhahn. Jonas Knüpper, der Kursleiter „Trailrunning“ im Unisport war Ideengeber der Aktion. Allerdings war er sich für seine in den Sozialen Netzwerken angekündigte Challenge „MountKICKerest“ offenbar nicht wirklich sicher, wie viele Lauffreunde er dafür auch begeistern könnte.

25 Läufer hätten Ziel mit je einer Tour schaffen können. Da die Challenge für zwei Tage (Freitag und Sonnabend) angesetzt war, hätte auch die Hälfte an Freizeitsportlern zur Erfüllung des Zieles gereicht. Doch am Ende stand fast das Fünffache an Metern im Protokoll. Jonas Knüpper: „Ich hätte nicht gedacht, dass wir tatsächlich so viele Höhenmeter zusammen bekommen...“

Gestern nun wurden am Universitätssportzentrum in Ilmenau die besten Läufer gekürt und sie konnten außergewöhnlich viele Meter vorweisen. Ulrike Reinhardt, die Leiterin des Universitätssportzentrums: „Freitag hörte man mittags in der Mensa schon ein paar mutige Stimmen, die 8848 Höhenmeter ganz alleine hinbekommen zu wollen. Ganz ernst war das sicherlich nicht gemeint und geschafft hat das letztendlich auch kein einzelner Sportler, selbst verteilt auf die beiden Tage.“

Auch der Initiator Knüpper hatte nicht damit gerechnet, zeigte sich dann vor Beginn doch überrascht: „Da auch der Hochschulsportbetrieb jenseits der digitalen Angebote seit Anfang November ruhte, war ich mir zunächst nicht sicher, was die kurzfristig angesetzte Challenge bewirken könnte.“ Sie stieß eher unerwartet auf großes Interesse: „Unsere angestrebte Marke war bereits nach einem halben Tag erreicht“, so Jonas Knüpper. Schnell präzisierte er mit den anderen vom Universitätssportzentrum die Vorgaben für den Wettbewerbs neu.

Die Gesamthöhenmeter sollte nicht nur denen des höchsten Berges der Welt, sondern nun der Gesamtsumme der der sogenannten „Seven Summits“ angepasst werden. So bezeichnen Bergsteiger die jeweils höchsten Berge der sieben Kontinente, die als außergewöhnliche Herausforderung gelten. Im April 1985 schaffte der US-Amerikaner Dick Bass als Erster mit der Besteigung des Mount Everest alle sieben.

Die Ilmenauer errechneten als Gesamt-Höhenmeter der bekannteren Top-7 dann 40.661 Höhenmeter, die von den 32 Ilmenauer Hochschulsportlern nach einem Drittel der Challenge vorsichtig als „machbar“ einstuften und sich gleich einen Zusatzschub für die verbleibenden anderthalb Tage vornahmen. Was für ein ehrgeiziges Ziel! Geschafft haben die 32 Unentwegten am Ende 40.820 Meter – 159 mehr als nötig!

Nach dem ersten Tag, ersten Tracks und Bilddokumenten über die Social-Media-Kanäle mit nächtlichen Gipfelbesteigungen sprachen Bände.

Insgesamt war die Ansammlung an Höhenmetern für die zwei Tage durch die einzelnen Teilnehmer nicht ganz einfach zu überblicken, da die Daten per GPS-Tracking gesammelt, gespeichert und erst später ausgewertet, summiert und auch für den Wettbewerb dokumentiert werden konnten.

Zwischendurch wurde anhand der absolvierten Strecken „manuell“ zwischengerechnet. Vom Campus bis zum Gipfel des 861 Meter hohen Kickelhahns sind rund 380 Höhenmeter zu überwinden. Seine Besteigung ist für Studierende in der Einführungswoche traditionelle Pflicht. Zur Tradition könnte die Rekordjagd mit dem Sammeln von Höhenmetern nun ebenfalls werden.

Die meisten Höhenmeter gelangen Nicolas Wolz mit 5955, gefolgt von Mageeban Kuperan (4626). Beste Frauen waren Theresa Dornes , die 1560 Höhenmeter schaffte, vor Joanna Kus (1430).

„Dass die Ilmenauer Club- und Vereinskultur auch zu Corona-Zeiten ein fester Bestandteil des universitären Lebens ist, zeigt das Ergebnis vom Bergfest e.V., dessen Mitglieder – 12.532 Höhenmeter beitrugen. Wir sind begeistert, mit dieser recht spontanen Aktion so ein tolles Highlight gesetzt zu haben“, freut sich die Leiterin des Universitätssportzentrums Ulrike Reinhardt, die gestern Mittag die besten Teilnehmer prämierte.