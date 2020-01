Ilmenauer und Arnstädter schon in Meisterschaftslaune

Vor den Thüringer Hallenmeisterschaften am 25./26. Januar zeigten sich die Nachwuchsathleten des LSV 1971 Ilmenau, des LSV Lok Arnstadt sowie des LA-Vereins Hochsprung mit Musik gut aufgelegt und warteten mit einer Reihe stabiler Leistungen auf. So verfehlte Oskar Trebes (Hochsprung mit Musik) bei übersprungenen 1,80 Meter zwar seine in Ohrdruf aufgestellte Hallenbestleistung um fünf Zentimeter, gewann dennoch. Wenn am 25./26. Januar die Einzelmeisterschaften an gleicher Stelle anstehen, wird sich der Schützling von Hubertus Triebel wohl auch auf Spieß (Erfurter LAC) konzentrieren müssen, der ebenfalls 1,80 übersprang aber aufgrund eines Mehrversuches den zweiten Platz belegte.

Voll zufrieden zeigte sich Viertelmeiler Michel Hölzer (Hochsprung mit Musik). Der 18-Jährige lief in 56,51 Sekunden eine neue persönliche Bestzeit über 400 Meter und musste sich nur dem Leistungssportler Tobias Rex (LAC Erfurt Team) in 49,37 s geschlagen geben. In Bestform wirbelte Amanda Whittingham (LSV 1971 Ilmenau) über den Tartanbelag beim 60-m-Sprint. Mit Bestzeit in 8,42 Sekunden gegen sehr starke Konkurrentinnen qualifizierte sie sich für das Finale. In 8,45 s erfolgte zwar keine Steigerung, die Zeit reichte aber zu Platz drei hinter der starken Hessin Okuku (Eintracht Baunatal/7,89 s) und Martin (Erfurter LAC/8,29s). Mit dieser Leistung reihte sich die 16-Jährige auf jeden Fall in die Favoritenposition für die LM ein.

Im ersten Jahr bei den Männern stellte Dreispringer Robert Hannes Moldenhauer (LSV 1971 Ilmenau) beim 60-m-Sprint seine Schnelligkeit unter Beweis. Als Zweiter des zweiten Vorlaufs in Bestzeit von 7,49 Sekunden lief sich der Student problemlos ins 60-m-Finale. Da im Finale auch zwei starke Sprinter aus Fulda standen, reichte es für den 19-Jährigen in 7,51 s nur zum 5. Rang. Trotzdem brauchte er nicht auf einen Podiumsplatz verzichten, den er sich im Weitsprung mit 6,02 Metern sicherte. Zufrieden schaute Trainer Wolfgang Johren auf seinen Nachwuchs. So wurde Magnus Christ (LSV 1971 Ilmenau) über 60 Meter der M13 Zweiter. Ben Vogler (LSV 1971 Ilmenau) bestimmte über 800 m das Niveau in der M14 entscheidend mit und erkämpfte in 2:31,91 min den zweiten Platz. Ein starke Ausdauervorstellung lieferte Helena Danae Manzke vom LSV Lok Arnstadt ab. Die 13-Jährige lief ihren Konkurrentinnen über 800 Meter schon nach den ersten 200 Metern auf und davon und siegte überlegen mit zehn Sekunden Vorsprung in 2:35,42 min klar vor Liebetrau (Großengottern).

Leichtathletik

11. Erfurter Hallen-Meeting.

M13, 60 m: 2. Magnus Christ (LSV 1971 Ilmenau) 8,45, 7. May Leonard (LSV Lok Arnstadt) 8,87. Weit: 18. Magnus Elia Christ (LSV Ilmenau) 4,10, 21. May Leonhard (Lok Arnstadt) 3,99.

M14, 60 m: 1. Erwin Ole Görler (LSV Ilmenau) 7,89, 12. Florian König (Lok Arnstadt) 8,88. 800 m: 2. Ben Vogler (LSV Ilmenau) 2:31,91. Weit: 10. Erwin Görler (LSV Ilmenau) 4,58, 16. Florian König (Lok Arnstadt) 4,08.

Männliche U18, Hoch: 1. Oskar Trebes (Hochsprung mit Musik Arnstadt) 1,80.

Männliche U20, 400 m: 2. Michael Hölzer (HmM) 56,51; Hoch: 3. Daniel Leukert (HmM) 1,65.

Männer, 60 m: 5. Robert Moldenhauer (LSV 1971 Ilmenau) 7,51.

Weit: 3. Robert Moldenhauer (LSV Ilmenau) 6,02. Kugel: 2. Kroll (HmM) 11,77; W12, 60 m: 6. Heidi Queißer (LSV Ilmenau) 9,16. 800 m: 4. Jette Erdmann (Lok Arnstadt) 2:50,98; W13, 60 m: 14. Ida Trebes (HmM) 9,21. 800 m: 1. Helena Danae Manzke (Lok Arnstadt) 2:35,42, 6. Nika Illing (LSV 1971 Ilmenau) 2:52,61. Weit: 19. Ida Trebes (Hochsprung mit Musik) 3,93. Hoch: 3. Manja Schumann (LSV 1971 Ilmenau) 1,35. Kugel: 3. Victoria Hüttner (HmM) 7,22.

W15, Hoch: 5. Greta König (HmM) 1,45 m.

Weibliche U18, 60 m: 3. Amanda Whittingham (LSV Ilmenau) 8,45. Kugel: 7. Chira Barthel (HmM) 8,23, 9. Helena Erdmann (Lok Arnstadt) 7,82.