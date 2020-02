Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

In Unterzahl geht Gräfenrodas Kickern die Puste aus

Am Ende ärgerte sich der auf die Trainerbank zurückgekehrte Norbert Penkert doch über eine seiner Meinung nach vermeidbare Niederlage. Der ziemlich im Tabellenkeller als Drittletzter hängende FSV Gräfenroda verlor das vorgezogene Kreisoberliga-Heimspiel gegen den ambitionierten Tabellendritten Schöndorfer SV durch zwei Happe-Tore mit 0:2. Die Führung erzielte Happe nach einer Hage-Flanke von rechts per Kopf (37.). „Trotz der Unterzahl war dieser Rückstand vermeidbar. Wir müssen einfach noch energischer in die Zweikämpfe gehen, zielstrebiger nach vorn spielen und natürlich auch unsere Chancen nutzen“, so der 62-jährige Penkert.

Bis dahin gab es einige Turbulenzen über dem Platz und darauf hüben wie drüben mit Pfostenschüssen durch Kretzer für die Weimarer und den Gräfenrodaer Laße, der den Ball an die rechten Begrenzung knallte. Die Lücken nach der Roten Karte gegen den „notbremsenden“ M. Reimann (29.) begünstigten dann auch die nicht unverdiente Führung der Haubold-Männer aus Weimar, die durch Top-Torjäger Happe, der an Keeper Panse nicht vorbei kam, Hage und Große in der Summe die klar besseren Gelegenheiten der ersten Hälfte hatten. Mit Wiederbeginn dominierten die dezimierten Gräfenrodaer. Wirklich gefährlich wurde es dann aber nur im Ansatz. Aber auch von Schöndorf war lange nicht viel zu sehen. Erst eine Viertelstunde vor Schluss, als die Kräfte und die Konzentration der Gräfenrodaer nachließen, schlugen die Gäste nochmal zu. Neumann foppte an der Strafraumgrenze Anding, legte links zum mitgelaufenen Happe ab, der trocken ins lange rechte Eck schob (73.). Und fast ätte Becker noch ausgebaut, der nach einem Gegenstoß frei aber links neben das Tor schob (83.). „Vermeidbar, aber mit dem 0:2 war das Spiel natürlich gelaufen. Wir werden das ganz schnell abhaken, nach vorn blicken. Das Spiel nächste Woche daheim gegen Unterwellenborn ist wichtiger“, so Norbert Penkert, der überraschend den beruflich ausgeschiedenen Rico Uhlmann beerbte. Ziel der Gräfenroda ist ein Mittelfeldplatz, denn zwölf Punkte Vorsprung auf den derzeit einzigen Abstiegsplatz und das Potenzial in der Mannschaft, dürften eine Abstiegsgefahr nicht wirklich befürchten lassen, dafür aber endlich wieder zielstrebigeren Fußball. Anders der Schöndorfer SV. Da plant man zwar nicht mit dem Aufstieg, will aber weiter vorn mitmischen. Trainer Marcus Haubold: „Der Start ist gelungen, der Sieg verdient, auch Dank der beiden Tore von Matthias Happe. So soll es weiter gehen.“