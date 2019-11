Franz Gerber war er angetan von der Leistung des FC Rot-Weiß. „Das war ein deutlicher Unterschied. Ich habe ein couragiertes Auftreten gesehen“, sagte der 65-Jährige, einer der neuen Investoren des Regionalligisten.



Als sicher gilt, dass Robin Krüger auch in dieser Woche das Training leitet und im nächsten Punktspiel bei Hertha BSC II auf der Erfurter Bank sitzen wird. „Robin Krüger wird die Mannschaft auch in Berlin betreuen. In dieser Woche werden wir nichts machen“, sagte Gerber.

Jeder weitere Erfolg könnte ein Argument dafür sein, dass Krüger länger oder sogar den Rest der Saison im Amt bleibt. „Je besser es läuft, umso weniger Gründe gibt es, am aktuellen Zustand etwas zu ändern“, sagte Geschäftsführer Michael Krannich.

