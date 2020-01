Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Interne Lösung gefunden

Es war schon eine ungewöhnliche Maßnahme, so kurz nach dem Jahreswechsel. Sportlich läuft es bestens beim Spitzenreiter der Fußball-Kreisoberliga SG Empor Walschleben/Elxleben, der mit fünf Punkten Vorsprung die Liga bestimmt. Aber neben dem Fußballplatz scheint es gebrodelt zu haben. „Wir wussten, dass das Thema um Stefan Kranhold einige Fragen aufwirft. Denn in solch einer Situation ist es ungewöhnlich, dass ein Trainer geht. Aber letztendlich war es seine Entscheidung und die müssen wir respektieren“, erklärte Christoph Tanz, Abteilungsleiter Fußball in Walschleben, auf Nachfrage. Kranhold sei zum einen beruflich sehr eingespannt und zum anderen mit der Trainingsbeteiligung nicht zufrieden gewesen, sodass seine Spielphilosophie nicht umgesetzt werden konnte. Da das schon länger der Fall gewesen und eine Änderung nicht in Sicht gewesen sei, zog er die Reißleine. „Uns hat die Entscheidung auch hart getroffen, denn Stefan ist ein hervorragender Trainer, der in den knapp zwei Jahren hier sehr viel aufgebaut hat“, so Tanz weiter.

Neuer Trainer in Walschleben: Steffen Ehrich. Foto: Verein Nun ist ein Neuer da, oder besser gesagt ein Alter. Steffen Ehrich leitet ab sofort die erste Mannschaft in Walschleben. Ehrich kennt die Mannschaft und den Verein in- und auswendig. Der 48-Jährige war selbst viele Jahre lang Spieler in Walschleben und nach seiner aktiven Karriere Trainer in vielen Altersklassen. Auch jetzt nimmt er eine Doppelbelastung auf sich, denn neben den Männern trainiert er die E-Junioren. „Ich musste Steffen nicht wirklich bitten. Er hat sofort Ja gesagt. Und für uns kam auch niemand anderes infrage. Denn Steffen ist fachlich top, kennt viele Spieler schon aus der Jugend und passt menschlich hervorragend in die Mannschaft“, führte Tanz die Entscheidung aus. Ehrich selbst hat bereits erste Entscheidungen getroffen und wird die bisher ohnehin schon sehr enge Zusammenarbeit mit der zweiten Mannschaft weiter intensivieren. Einige Spieler sollen zudem dauerhaft in der ersten Mannschaft mitspielen. „Die Zusammenarbeit mit Marco Fischer (Trainer der Zweiten) ist hervorragend. Dass nun ein paar Spieler nach oben gehen, zeigt die gute Arbeit im Verein“, so weiter Tanz. Auf die Frage, ob der Herbstmeister am Ende der Saison auch oben stehen wird und dann aufsteigen will, fand Tanz nach einem Lächeln auch Worte: „Sportlich gesehen wäre es ja ein Frevel, wenn wir sagen würden, dass wir nicht Meister werden wollen. Natürlich möchten wir am Ende der Saison ganz oben stehen. Dass die Truppe das kann, hat sie mehrfach bewiesen. Ob wir dann aufsteigen, kann ich zum jetzigen Zeitpunkt nicht sagen. Das werden wir zu gegebener Zeit festlegen.“ Das erste Testspiel unter Ehrich bestreiten die Walschlebener am Samstag beim Kreisoberligisten FSV Gräfinau-Angstedt.