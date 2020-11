Seine Perspektive hat Jakob Geßner klar im Auge und kommt dieser alljährlich Stück für Stück näher: Er will Radprofi werden.

Als Zehnjähriger kam er über Triathlon zum Radsport und bewies seitdem mit vier deutschen Meistertrikots und zahlreichen Medaillen in den Nachwuchsklassen sein Talent. Das unterstrich Geßner auch mit den Plätzen elf beim Einzelzeitfahren und dreizehn beim Straßenrennen der Junioren-Weltmeisterschaften 2018 in Innsbruck sowie einem sechsten Rang bei der Junioren-Europameisterschaft in Tschechien. Als zweifacher deutscher Bergmeister und Bundesliga-Gesamtsieger der U19 verabschiedete er sich in die Altersklasse der U23.

Sportsoldat mit vollem Kalenderund einem Fernstudium in Ansbach

Das war die beste Empfehlung zum Wechsel vom Stevens Junior Team Thüringen zum rad-net Rose Team. Dort fühlt sich der Sportsoldat, der auch noch ein Fernstudium zum Internationalen Management in Ansbach absolviert, sehr wohl. „Wir sind in diesem Jahr im Team mit guten Mannschaftsleistungen weit voran gekommen“, zieht er eine erste Bilanz.

Persönlich kann er dabei neben dem Sieg beim „Sachsenring-Rennen“ auf Platz zwei beim Bundesligarennen in Wenholthausen (Sauerland) und als Bronzemedaillengewinner der ebenfalls zur Bundesliga zählenden deutschen Bergmeisterschaft der U23 sowie den zweiten Gesamtplatz verweisen. Besonders wertvoll war der dritte Platz beim Orlen Nationencup, der zum U23-Weltcup zählt, im Mannschaftszeitfahren. Mit der Nationalmannschaft wurde Geßner bei der Tour de l’Ain in Frankreich, bei der auch internationale Spitzenfahrer wie Vueltasieger Primoz Roglic, Richie Porte oder André Greipel dabei waren, auf Rang 37 notiert und war als Sechster der Nachwuchswertung zugleich bester Deutscher. „Dabei habe ich viel Erfahrung gesammelt und weiß nun, wie viel Arbeit noch vor mir liegt“, wusste er nach dem Highlight im Feld mit den drei Etappensiegern der Tour de France, wobei Roglic die große Schleife in diesem Jahr ja fast als Gesamtsieger beendete und erst am vorletzten Tag im Zeitfahren von Landsmann Tadej Pogacar noch abgefangen worden war.

Von solchen großen Erlebnissen träumt auch Geßner. In der kommenden Saison wird er wieder für das Team rad-net Rose fahren. Über den Winter will er sich noch konzentrierter vorbereiten, um seinem Ziel eines Profivertrages näher zu kommen. Dabei will er sich besonders bei internationalen und nationalen Meisterschaften sowie der Tour de l’Avenier, sozusagen der Tour de France der U23, empfehlen.