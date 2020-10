Jenas Tom Lüders war mit neun Treffern der erfolgreichste Werfer in den Reihen des HBV Jena beim Auswärtsspiel in Freiberg.

Freiberg. Der HBV Jena unterliegt in der Mitteldeutschen Oberliga bei der HSG Freiberg mit 22:36. Schon nach 15 Minuten lagen die Saalestädter mit 1:10 hinten.

Jenaer Handballer verpennen Start in Freiberg

Nach gut 15 Minuten war die Oberliga-Partie am Sonnabend in Freiberg entschieden. Zumindest gefühlt. 1:10 lagen die Handballer vom HBV Jena 90 zu jenem Zeitpunkt bereits zurück – und sollten sich davon auch nicht mehr erholen. Daran konnten auch zwei Auszeiten der „Gang von der Saale“ in der ersten Viertelstunde nichts ändern.