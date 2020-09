Kammlott trifft beim 5:0 für Bad Frankenhausen dreimal

Große Freude bei Bad Frankenhausen (in Rot). Kapitän Tino Auerbach klatscht mit Carsten Kammlott ab. Jan Stöhr jubelt mit.

Weida. Bad Frankenhausen gewinnt in der Fußball-Thüringenliga beim FC Thüringen Weida deutlich mit 5:0.

Sechs Punkte aus drei Spielen, zehn geschossene Tore. Der Auftakt in die Thüringenliga-Saison ist für den SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen geglückt. „Wenn der September rum ist, werden wir noch mehr Punkte auf dem Konto haben. Aber der Start war schon sehr gut. So habe ich mir das vorgestellt. Nach den nächsten zwei Spielen aber kann man eine erste richtige Bilanz ziehen“, sagt Silvio Beer, Trainer in Bad Frankenhausen, der wie seine Jungs großes Selbstbewusstsein hat.