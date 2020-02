Kantersieg für Fußball-Oberligist FSV Martinroda

Der zweite Test verlief für Oberligisten FSV Martinroda vielversprechend. Trotz Dauerregens und kühlen Temperaturen zeigten die Fischer-Männer gegen den Anhalt-Verbandsligisten VfB Sangerhausen ein temposcharfes gutklassiges Spiel. „Eine überzeugende Vorstellung. Mit dem Verlauf der Vorbereitung bin ich richtig zufrieden. So kann es weiter gehen“, freute sich Martinroda Trainer Robert Fischer über das 7:0 seiner Männer.

Der Neu-Martinrodaer David Vogt (l.) setzt sich bedrängt von Niklas Kern (Sangerhausen) durch. Der Oberligist siegte 7:0. Foto: René Röder

Das lag auch am Schub durch die drei Neuzugänge. Die beiden erst Donnerstag kurz vor Wechselfrist FC Rot-Weiß geholten 19-jährigen Jan Roschlaub und David Vogt spielten nach nur einer Trainingseinheit gleich über die vollen 90 Minuten und ihren neuen Nummer 2 und 20 neben der neuen 18, Mohammed Al-Saeed, der ebenso auffällig Akzente setzte. Der Syrer wirbelte auf der rechten Seite mit enormen Laufwegen und, so wie es von ihm erwartet wird, bereitete er mit „Auge“ auch drei Tore vor. Fischer: „Von allen drei Spielern erwarten wir uns sehr viel, um unsere Ziele zu erreichen.“ Die bedeuten in erster Linie, alles dafür zu geben, die Klasse zu halten. Neuzugang David Vogt, um den der FSV das Rennen gegen den SV 09 Arnstadt gewann: „Dazu möchte ich natürlich meinen Teil beitragen, mich in dem halben Jahr in Martinroda durch gute Leistungen auch höherklassig anbieten.“

Der Blitz-Wechsel von Vogt und dem gleichaltrigen Roschlaub gelang trotz anderer Angebote nur, weil beide neben kurzen Anfahrtswegen zum Fußball am Erfurter Sportgymnasium 2020 ihr Abitur erfolgreich abschließen wollen. Roschlaub: „Das hatte zunächst Vorrang. Nach dem Rot-Weiß-Crash war bis zum Ende der Wechselfrist nur ganz wenig Zeit, einen neuen Verein zu finden. Wir sind froh, dass das erst einmal so geklappt hat.“ Die große Fußball-Karriere haben beiden Talente trotz ihres „Abstieges“ in die Oberliga nicht aufgegeben. „Was in einem halben Jahr möglich sein wird, werden wir sehen. Jetzt wollen wir erst einmal Martinroda helfen, die Klasse zu halten“, macht David Vogt deutlich.

Zunächst traf vor der Pause zweimal Fernando. Schnell nach Hoppe-Eingabe (2.), dann nach Andris-Pass aus Nahdistanz (28.). Eine Schrecksekunde gab es kurz zuvor. Metzmacher riss sich beim Zusammenprall mit Sangerhausens Keeper Brünoth die Unterlippe so heftig auf, dass er nicht nur aus dem Spiel, sondern gleich zum Nähen des Zwei-Zentimeter-Risses ins Krankenhaus gebracht werden musste. Fast mit dem Pausenpfiff setzte noch Vogt einen Distanz-Heber zum 3:0 ins linke Eck (44.).

Nach dem Wechsel kam auch Torjäger Hertel zu seinen Toren. Erst drückte er den Pass des sich zuvor über rechts stark durchtankenden Al-Saeed am langen Pfosten mühelos über die Linie (65.) und vollendete nach Vogts traumhaftem Lupfer aus spitzen Winkel halbhoch zum 5:0 (68.). Eine Doublette des vierten Tores, wieder eingeleitet von Al-Saeed, setzte anschließend Safradin ins Netz (72.), bevor der eingewechselte Wiegel mit einem Traumtor den Schlusspunkt setzte. Sein zufriedener Trainer Robert Fischer gefiel es so gut, dass er von draußen flachste: „Franz, mach es gleich nochmal. Die Videokamera war gerade ausgestiegen.“ Es blieb dennoch beim 7:0.

Martinroda startet unter Flutlicht

Zur Staffeltagung aller Fußball-Oberligisten der Südstaffel wurden neben organisatorischen Angelegenheiten wie künftiger Schiedsrichterkosten, auch die Feinabstimmung des Spielplans der Rückrunde vorgenommen. Aus Sicht des FSV Martinroda interessant: Nur noch ein Heimspiel findet an einem Sonntag statt. Das Jahresauftaktspiel gegen den Tabellenzweiten FC Carl Zeiss Jena II steigt Freitag, 21. Februar (18.30 Uhr), im Sportpark Martinroda unter Flutlicht auf Kunstrasen. Auch das Heimspiel gegen Grimma gibt es an einem Freitag – 1. Mai um 14 Uhr. Das zweite Thüringenduell beim FC Einheit Rudolstadt ist am Sonntag, 1. März (14 Uhr) geplant, das dritte gegen Wacker Nordhausen II als verlängerter „Frühschoppen“ am 16. Mai schon ab 12 Uhr vereinbart. Und vor einem möglichen Relegationsduell mit einem Nord-Oberligisten empfängt der FSV Martinroda zum Saisonschluss am Sonnabend, 6. Juni den FC Inter Leipzig. Eine mögliche Landespokal-Finalteilnahme wäre für 23. Mai vorgesehen