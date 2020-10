Kein Einzelkämpfer mehr

Die Mannschaft in Grün gibt ein ungewöhnliches Bild ab. Im zentralen Mittelfeld wedelt ein blonder Zopf im Wind, huscht mit schnellen Bewegungen links und rechts an den ihn überragenden Kurzhaarfrisuren vorbei. Leonie Nicole Frey trägt die Nummer zehn. Wie es ihre Nummer verspricht, lenkt sie das Spiel der C-Junioren des VfB Grün-Weiß Erfurt. Es ist außergewöhnlich, dass ein Mädchen noch im Großfeldbereich unter Jungs spielt, erst recht in so prägender Rolle.

Noch ein ganzes Stück außergewöhnlicher ist der schlanke Junge mit den kurzen dunklen Haaren und der Nummer 13, der im Sturm auf den Ball und seine Chance lauert. Über seinem linken Fußballschuh befindet sich kein Knöchel, sondern Luft. Nur ein schmaler Metallschaft, verdeckt vom Stutzen, führt hinab in den Schuh. Simon Seyfarth ist der einzige Thüringer Fußballer mit Fußprothese, der am regulären Spielbetrieb teilnimmt. Und das mit Erfolg: Als Joker hat er für seine Grün-Weißen, die in der Erfurter Kreisliga spielen, schon zwei Tore vorbereitet.

„Ich möchte von Anfang an spielen“, sagt er ehrgeizig

Außergewöhnliches Duo: Leonie Nicole Frey (rechts) ist Spielmacherin bei den C-Junioren des VfB Grün-Weiß, Simon Seyfarth Stürmer. Foto: Jakob Maschke

Doch ehrgeizig wie er ist, reicht ihm das nicht. „Ich hoffe, dass ich bald mein erstes Tor schießen kann. Außerdem möchte ich nicht nur eingewechselt werden, sondern am liebsten von Anfang an spielen“, sagt der 14-Jährige, dem im Alter von 15 Monaten nach einer schweren Meningokokken-Infektion der linke Unterschenkel amputiert werden musste (wir berichteten).

Der Eingriff war für die Familie der Beginn einer medizinischen und rechtlichen Odyssee. Simon musste bereits 79 Operationen über sich ergehen lassen. Als wäre das nicht schon genug, war die Amputation wohl nur aufgrund eines Behandlungsfehlers notwendig, den die behandelnde Ärztin sogar eingeräumt hat. Dennoch gab das Oberlandesgericht in Jena der Familie nicht recht, sie wartet bis heute auf eine Entschädigung und die Möglichkeit, die horrenden Behandlungskosten über die Arzthaftung abrechnen zu können.

Jeden Tag Training, am Wochenende Spiel oder Wettkampf

„Stattdessen müssen wir uns das Geld, in den letzten zwölf Jahren eine hohe sechsstellige Summe,

Optimist: Selbst nach 79 Operationen denkt Simon Seyfarth stets positiv. Foto: Jakob Maschke

anderweitig zusammenbetteln. Ohne die Unterstützung von vielen Seiten würde es ganz schlecht aussehen“, meint Simons Vater Sven Seyfarth. Zuletzt hatte Schalkes Sportvorstand Jochen Schneider die Prozesskosten von 14.000 Euro übernommen, die der Familie trotz des selbst von Experten so bezeichneten Fehlurteils sogar noch zusätzlich auferlegt worden waren.

Umso beeindruckter ist Sven Seyfarth von seinem Sohn, von dem er versucht, die Rechtsstreitigkeiten so gut es geht fernzuhalten. „Ich bin schon manchmal ganz schön deprimiert und geschafft. Aber Simon ist trotz all der Rückschläge nicht kaputt zu kriegen. Er hat eine unheimliche Energie, mit der er uns ansteckt.“ Jugendlich unbekümmert, fast trotzig erwidert Simon: „Das ist doch nicht anstrengend. Das meiste macht doch richtig Spaß!“

Tatsächlich ist der Kalender des jungen Sportlers ziemlich vollgepackt. Dienstags und donnerstags Fußballtraining, montags, mittwochs und freitags Leichtathletik. Denn auch die gefällt Simon richtig gut, „am besten finde ich Kugelstoßen und Speerwurf“. Bei den deutschen Hallenmeisterschaften Anfang des Jahres holte er in der U 17 Gold mit der Kugel und Silber über 60 und 200 Meter. Neben dem Training steht eigentlich jedes Wochenende ein Spiel, ein Wettkampf oder irgendein anderer Termin für den Erfurter auf dem Programm.

Nur dank Sondergenehmigung darf er bei Grün-Weiß mitspielen

So war er auch schon in Leverkusen und hat mit Heinrich Popow, bis zu seinem Karriereende einer der besten deutschen Para-Leichtathleten, trainiert. „Es wäre cool, auch mal so erfolgreich zu sein wie er“, hofft Simon auf eine große Karriere. Im Fußball dürfte das schwieriger werden. Denn trotz aller Inklusionskampagnen und positiven Worte des DFB ist es noch nicht gelungen, Beinamputierte wirklich in Teams von Menschen ohne Behinderung zu integrieren. Simon ist in Thüringen der einzige Fußballer mit Beinprothese, der am regulären Spielbetrieb teilnimmt. Und das auch nur mit einer Sondergenehmigung, denn Fuß- und Beinprothesen sind im Regelwerk des DFB noch immer nicht berücksichtigt.

Simon Seyfarth ist einfach froh, spielen zu dürfen, dazuzugehören. Der Sport mit Gleichgesinnten ist für ihn ein Schritt zurück ins Leben eines normalen Teenagers.