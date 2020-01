Keiner geht leer aus

Die Spieler der SG Gera wurden als erste zur Siegerehrung gerufen. Auch für Platz zehn gab es beim 22. Bambini-Cup Urkunden und eine Medaille. Das zweite Mal nach 2019 (Platz 8) war die Nachwuchs-Spielgemeinschaft der Mannschaften BSG Wismut, VfL und Euro-trink beim U8-Turnier in der Geraer Panndorfhalle am Ball.

„Die Platzierung ist nicht alles“, sagt Trainer Tino Höring. „Wir wollen den Kindern den Spaß am Fußball vermitteln. Wir gewinnen mit Respekt und wir verlieren mit Respekt.“ Doch vor allem vor dem Spiel gegen den späteren Turniersieger RB Leipzig war der Respekt seiner kleinen Kicker fast zu groß.

„Keiner wollte so richtig aus sich raus. Doch dann haben wir das ordentlich gemacht, versucht, unseren Fußball zu spielen“, sagt Tino Höring, der am Sonnabend Trainerin Anke Grüttner vertrat, die noch auf Hochzeitsreise ist.

Der JFC Gera kam wie im Vorjahr als Gruppenzweiter hinter dem FC Erzgebirge Aue ins Spiel um Platz drei. Nach einer 3:0-Führung endete das kleine Finale gegen Tennis Borussia Berlin mit 3:2 für die Geraer. „Der dritte Platz ist ein schöner Erfolg für uns. Der Start hier beim Bambini-Cup ist schon etwas besonderes für uns. Ich hätte nicht gedacht, dass wir so mithalten können, denn das Turnier wird immer anspruchsvoller“, sagt Trainer Nicolas Gruber.

Im kleinen Finale hätten seine Kicker alles richtig gemacht, „vielleicht das eine oder andere Mal zu oft auf die Uhr geschaut“, sagt er mit einem Schmunzeln. Neben den Punktspielen in der Kreisoberliga steht das Training auf dem Parkett ganz oben.

„Gerade in der Halle können wir die technischen Fertigkeiten, das Ballgefühl weiter entwickeln“, sagt Nicolas Gruber, der in Neustadt/Orla wohnt, in Jena studiert und immer wieder gern zum Training mit den Kids nach Gera kommt.

„Manfred Malinka hat mit seiner Mannschaft wieder Fleißarbeit geleistet, ein top organisiertes Turnier auf die Beine gestellt“, sagt Uwe Kaiser. Der 65-jährige Unternehmer beobachtete als Vertreter des Förderverein Kinder- und Jugendfußball Gera, erstmals Veranstalter des Bambini-Cups, die Spiele in der Halle. Auch in den nächsten Jahren soll das Oldie-Turnier (Freitag) und der Bambini-Cup am Tag darauf vom Förderverein veranstaltet und organisiert werden

„Der Bambini-Cup ist anspruchsvoll, von den besten Mannschaften wird schon Qualitätsfußball gezeigt“, sagt Uwe Kaiser. Da könnten die Geraer Vereine noch nicht mithalten. „Als Förderverein ist es deshalb auch unser Ziel, dass die besten Geraer Nachwuchsspieler in einem Verein spielen, gefördert und ausgebildet werden.“ Wichtig sei, „dass in der Stadt nicht mehr nur Landesliga gespielt wird“. Das zu ändern wird nicht von heute auf morgen gehen und schwierig ist das Unterfangen, den Nachwuchs zu bündeln und eine höherklassig spielende Mannschaft zu etablieren sowieso – in Gera besonders.