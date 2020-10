Auch wenn am vergangenen Wochenende ein positiver Corona-Fall in Mühlberg zur Absage dreier Fußballspiele sorgte, ist die Lage im KFA Westthüringen noch recht entspannt. Unsere Zeitung sprach mit dem Vorsitzenden Thomas Philipsen über die aktuelle Situation, rechtliche Prüfsteine und mögliche Konsequenzen.

Steht das Telefon bzw. das Postfach in den letzten Tagen überhaupt noch still?

Im Moment ja. Unsere Vereine haben sich auch im Frühjahr extrem vorbildlich verhalten. Es gab wenig Anrufe und Sorgen, sie haben es ruhig auf sich zukommen lassen. Ändern konnte man an der Situation ja eh nichts. Im Kreis Gotha ist die gesamte Situation noch relativ human, auch wenn die Zahlen nach oben gehen.

Gibt es täglichen Austausch zu Städten oder Landratsämtern?

Nein, das macht auch keinen Sinn. Ich verfolge aber die Zahlen sehr genau und habe mit Ortwin Schmeling sowie Dieter Hild Bezugspersonen, die mit den Ämtern in engeren Kontakt stehen. Wir alle sehen die Geschichte mit gemischten Gefühlen, aber zum Glück gab es noch keine größeren Störungen.

Im Eichsfeld wird derzeit kein Sport mehr betrieben, andere Landkreise blicken mit Sorge auf die höheren Zahlen und schränken Zuschauerzahlen ein. Wie ist es um den Kreis Westthüringen bestellt?

Wir richten uns ausschließlich nach den Landratsämtern der Kreise und reagieren nicht als KFA. Natürlich aber stehen wir mit den Vereinen in Kontakt und teilen mit, was seitens der Politik vorgegeben wird. Wenn in einem Kreis nicht mehr mit Zuschauern gespielt werden darf, setzen wir die Vereine in Kenntnis, auch wenn ich nicht so recht weiß, wie das machbar sein soll. Auf dem Land ist kein Sportplatz eingezäunt. Wie sollen da die Zuschauer abgehalten werden? Hier sehe ich Probleme.

Nach einem positiven Corona-Fall in Mühlberg mussten am vergangenen Wochenende erstmals Erwachsenen-Fußballspiele abgesagt werden. Befürchten Sie Häufungen in den nächsten Wochen?

Derzeit noch nicht. Wir hatten ja in Bad Salzungen schon einmal eine Spielabsage im Nachwuchs, weil es an einem Gymnasium einen positiven Vorfall gab und die Jugendlichen in häusliche Quarantäne gebracht worden. Kurioserweise hätten die Mannschaften gegeneinander gespielt, also war das recht einfach zu handhaben. Die Gefahr der Gesamtentwicklung ist aber groß, da mache ich mir keine großen Hoffnungen, dass wir unbeschadet rauskommen.

Viele fragen sich, warum im offiziellen Portal fussball.de die Spiele als „Nichtantritte“ statt „Ausfall“ gekennzeichnet sind. Was hat es damit auf sich?

Der Hintergrund ist, dass wir derzeit keine schriftlichen Nachweise von Mühlberg haben. Es hat also vor allem sportrechtliche Gründe. Wenn wir ein Spiel absetzen, können wir es nur neu ansetzen. Wenn aber Vereine nun einen positiven Fall haben und nicht spielen wollen, was ich persönlich verstehe, müssen wir uns als KFA alle Möglichkeiten offenhalten.

Gibt es rechtliche Bedenken, wie diese Spiele gewertet werden?

Die Möglichkeit besteht. Wir haben alle Vereine noch einmal auf die Leitlinien des Thüringer Fußball-Verbandes hingewiesen. Dort steht ganz klar drin, wie sich ein Verein zu verhalten hat, wenn es Fälle gibt. So gibt es keine Berechtigung für einen Verein, ein Spiel abzusagen, wenn beispielsweise nur ein Spieler positiv getestet ist. Ehrlicherweise muss man aber auch sagen, dass wir mit Einzelfällen noch keine Erfahrungen haben. Im Frühjahr gab es eine Generalabsage. Auf einmal war Schluss, das war einfach zu handhaben. Nun müssen wir Fall zu Fall betrachten.

Befürchten Sie, dass Corona als Ausrede für eine Absage genutzt werden kann, sollten Vereine mal über Personalmangel klagen?

Das will ich niemandem unterstellen. Sollte eine Mannschaft nicht antreten, verfügt der Staffelleiter zunächst einen klassischen Nichtantritt und die Vereine können in einer Frist von sieben Tagen Gründe vorlegen, warum sie nicht gespielt haben. Eine weitere Sicherheit als KFA haben wir, da die Clubs Nachweise über die Erkrankung einreichen müssen. In der Corona-Zeit ist das aber alles nicht so einfach und jeder Fall ist komplett anders zu bewerten. Wir müssen das von vielen Seiten betrachten. Die Sicherheit steht immer im Vordergrund, und man darf eine Mannschaft auch nicht zwingen zu spielen. Ich gehe davon aus, dass wir mögliche Fälle immer im Gremium gemeinsam betrachten und bewerten. Denn klar ist: Es wird Präzedenzfälle geben.

Laut Planung soll bis in den Dezember gespielt werden. Ist das realistisch?

Wenn es bei uns so bleibt wie jetzt, ja. Wir haben bis zum 12./13. Dezember Spiele angesetzt, auch danach könnte man noch spielen. Ich bin zwar auch kein Freund davon, um Weihnachten herum zu spielen, aber noch haben wir einige Freiräume. Die letzten Winter waren alle sehr mild, bis auf den Rhön-Bereich, wo traditionell ab Ende November kaum noch gespielt werden kann, sollte die Austragung von Spielen gesichert sein – wenn es nicht dauerhaft regnet. Noch sind wir gegenüber anderen KFA’s im Vorteil. Wenn man natürlich über Wochen nicht spielen kann, ist es fast unmöglich, den Spielplan aufrecht zu erhalten. So viel drehen kannst du dann gar nicht.

Sollte es früher zu Einschränkungen kommen, wäre nicht einmal die Hälfte der Hinserie absolviert. Welche Konsequenzen würde dies mit sich ziehen?

Das ist schwierig vorherzusagen. Sollte dieses Szenario eintreten, würden wir neben Beratungen innerhalb des KFA den Kontakt mit drei „Ligavertretern“ suchen. Dieses Trio besteht jeweils aus einem Kreisoberliga-Spieler aus den drei Landkreisen. Momentan sind der VfB Vacha, FC Eisenach und Westring Gotha involviert. Wenn wir sehen, dass wir die Saison nicht zu Ende bekommen, laden wir sie ein, um über eine mögliche Variante X für das zweite Halbjahr zu sprechen. Das war ein Vorschlag des TFV, den wir gerne aufgenommen haben. Erst einmal wollen wir aber hoffen, dass wir vorerst weiter geordnet spielen können. Klar ist aber auch, dass wir abwarten müssen, wie sich Corona entwickelt. Alles andere wird sich zeigen.