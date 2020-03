KFA Eichsfeld/Unstrut-Hainich glaubt nicht an eine Saison-Fortsetzung

Jürgen Kohl macht sich als Spielausschuss-Vorsitzender des Fußballkreises Eichsfeld/Unstrut-Hainich in der momentan anberaumten Spielpause viele Gedanken über den weiteren Verlauf der unterbrochenen Saison 2019/2020. Im Interview berichtet der 46 Jahre alte Lehrer, der seit 1992 ehrenamtlich im Kreisfußballausschuss unter anderem als Staffelleiter und Verantwortlicher für den Jugendfußball tätig ist und aus einer bekannten Bernteröder Fußballfamilie stammt, über eine mögliche Fortsetzung des Spieljahres, einen eventuellen Abbruch und dessen Folgen für Auf- und Abstieg.

Herr Kohl, der Spielbetrieb auf Kreisebene ist bis zum 19. April ausgesetzt. Wie realistisch ist es, dass die Saison Ende April fortgesetzt wird?

Absolut unrealistisch! Wichtig ist jetzt, dass sich alle Menschen an die politisch verordneten Maßnahmen halten, um die Ausbreitung des Virus zu stoppen. Erst dann können die Beschränkungen im privaten und wirtschaftlichen Bereich schrittweise aufgehoben werden. Bevor die Saison fortgesetzt wird, müssen die Teams den Trainingsbetrieb wieder aufnehmen. Dies dürfte aber erst erfolgen, wenn Kindergärten und Schulen geöffnet werden. Ob das wie geplant am 20. April geschieht, das bezweifele ich. Der Fußball steht diesbezüglich am Ende der Nahrungskette. Und das ist auch gut so!

Was bedeutet das für den weiteren Saisonverlauf?

Da laut TFV-Satzung die Saison zum 30. Juni eines jeden Jahres endet und einige Teams noch 13 Spiele und

mehr auszutragen haben, kann man sich leicht ausrechnen, dass die Saison auf Kreisebene nicht beendet werden kann. Mehrere Spiele pro Woche sind niemandem zuzumuten. Ob es eine einmalige Ausnahmeregelung über den 30. Juni hinaus rein rechtlich überhaupt geben kann, dies haben andere Funktionsträger zu entscheiden.

Bei einem Saisonabbruch müssten alle Mannschaften wie beim Monopoly zurück auf Los?

Auf den ersten Blick wäre das die einfachste, aber auch eine sehr ungerechte Lösung.

Haben Sie einen Vorschlag?

Wichtig ist, dass am Ende des Tages niemand benachteiligt wird. Praktisch könnte dies so aussehen, dass keine Mannschaft absteigt und dass denjenigen Teams, die aufsteigen wollen und derzeit vorn liegen, die Aufstiegschance nicht genommen wird. Die Ermittlung des Aufsteigers könnte mittels Relegationsspielen oder einer Relegationsrunde erfolgen. In einigen Staffeln stellt sich die Problematik ohnehin nicht, da nur ein Team aufsteigen möchte. Ich bitte den Vorschlag aber lediglich als Denkanstoß zu betrachten, da mein Gedanke jeder gesetzlichen Grundlage entbehrt.

Gesetzt den Fall, das ließe sich umsetzen, wären die Staffeln im nächsten Jahr dann nicht zu groß?

Nein, die Kreisoberliga würde dann – selbst falls es keinen Aufsteiger in die Landesklasse gibt – mit 16 Teams spielen. Das ist laut Satzung des Thüringer Fußball-Verbandes möglich. In den unteren Ligen haben wir ebenfalls genügend Luft.

Sie wurden heftig dafür kritisiert, dass die Pokal-Halbfinals bereits im November ausgetragen wurden. Erweist sich diese Entscheidung nachträglich als richtig?

Das sieht ganz so aus. Dadurch, dass mit Bischofferode und Dingelstädt die Endspielteilnehmer bereits feststehen, haben wir gegenüber allen anderen Thüringer Fußball-Kreisen einen Vorlauf. Es wäre allen Beteiligten zu wünschen, dass zumindest dieser Wettbewerb beendet werden kann.