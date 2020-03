KFA-Spielleiter Schreiber hat „noch ein Fünkchen Hoffnung“

Zweifelsohne ist der Fußball-Kalender nicht das dringendste Problem, das die Gesellschaft derzeit beschäftigt. Dennoch wird überall fleißig diskutiert, wie und ob die unterbrochene Saison überhaupt beendet werden kann. Der Westthüringer Spielausschuss-Vorsitzende Bertram Schreiber hat „zumindest noch ein kleines Fünkchen Hoffnung, dass wir Anfang Mai wieder spielen können“, wie er gegenüber unserer Zeitung sagte. Sollte das nicht eintreten, so Schreiber, würde eine spätere Fortsetzung des Spielbetriebes „nur wenig Sinn machen.“ Schließlich könne man von Amateurfußballern, die nach Lockerung der Maßnahmen logischerweise wieder voll im Arbeitsalltag stünden, nicht eine englische Woche nach der anderen verlangen. Was nötig wäre, um die teilweise noch bis zu 14 auszutragenden Punktspiele zu absolvieren.

Fragekatalog an alle Vereine

Um sich ein Stimmungsbild zu verschaffen, hatte der KFA allen 130 Westthüringer Vereinen einen Fragenkatalog zukommen lassen. In der Umfrage konnten sich die Clubs zu verschiedenen Szenarien (u. a. Verlängerung der Spielzeit, Abbruch, Play-Off-Runde) äußern und zugleich eigene Denkanstöße einbringen. Von 93 Vereinen erhielt Schreiber die Rückmeldung. Er bittet um Verständnis, dass das Ergebnis intern bleibe.

Durch Mehrheitsmeinungen kann und will sich der KFA nicht unter Druck setzen lassen, zumal es ohnehin keinen Westthüringer Alleingang geben werde. „Wir können im Kreis keine eigenen Lösungen treffen“, sagt Schreiber, weil Auf- und Abstieg von den jeweils übergeordneten Ligen abhängen. Deshalb müsse es eine mit allen anderen Landesverbänden im Nordosten abgestimmte Entscheidung geben. Für diese werden im Hintergrund derweil rechtliche Voraussetzungen geprüft, um später Klagewellen zu verhindern.

Kein Spiel bis zum 19. April

Was wird also aus der Saison 2019/20? Klar ist momentan nur, dass in Thüringen bis mindestens zum 19. April kein einziges Fußballspiel stattfinden wird. Gesichert erscheint auch für den größten Optimisten schon heute, dass die Pause länger dauern wird. So hat das Präsidium der Deutschen Fußball-Liga (DFL) eine Aussetzung des Spielbetriebs in den Bundesligen bis zum 30. April vorgeschlagen – stimmen die Clubs auf der Mitgliederversammlung am Dienstag zu, wird frühestens im Mai wieder gespielt. Das würde sich wohl auf die Landesverbände auswirken und bis in die unterste Spielklasse ziehen. Ein Abbruch ist daher ein denkbares Szenario. Offen wäre die Frage, ob es dann eine Wertung geben sollte oder einfach wieder bei Null anfängt. Es bleibt also spannend, obwohl gar kein Ball rollt.