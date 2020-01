Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Klarer Sieg nach guter zweiter Halbzeit

Eintracht Sondershausens zweite Mannschaft kann doch noch gewinnen. Das zeigte die Mannschaft von Trainer Christoph Sauer im Testspiel gegen den VfR Roßla. Mit einem klaren 4:0 besiegten die Sondershäuser den in der Kreisoberliga spielenden Gast aus Sachsen-Anhalt. Dabei gestaltete sich die erste Halbzeit auf Augenhöhe. Eintracht tat sich in der frühen Phase der Vorbereitung noch etwas schwer und brauchte etwas Zeit, um in die Gänge zu kommen. Nach der Halbzeitpause stellte Trainer Sauer das System um – und das trug Früchte. Die Eintracht ging durch Sebastian Goppold Führung (49.).

Es entwickelte sich ein munteres Spiel, so traf Tim Böhme in der 60. Minute zum 2:0, später noch einmal in der 86. Minute zum 4:0-Endstand. Zwischenzeitlich netzte Robert Weck zum 3:0 ein. „Ich bin froh über die gezeigte Leistung meiner Mannschaft und die Spielfreude, die das gesamte Team an den Tag legte“, sagte Trainer Sauer. Bei den Gäste ging nach der Pause der Spielfaden verloren. „Ich bin zufrieden mit dem Testspiel, wir kommen immer gern nach Sondershausen“, sagte Roßlas Trainer Jens Becker. Nach zwei Monaten Winterpause sind keine Verletzten bei der Eintracht zu beklagen. Einen bitteren Beigeschmack hatte der Testauftakt mit der überraschenden Abmeldung von Florian Nieke. „Die Gründe sind uns nicht bekannt, weiter möchte ich dazu nichts sagen. Wir müssen nach vorn schauen“, bestätigte Sauer die Personalie.