Kombinierer Armin Peter überzeugt beim Saisonstart

Wernigerode. Sportgymnasiast aus Friedrichroda springt und rennt beim Nord-Cup in Wernigerode aufs Treppchen. Auch Ruhlaer Talente sammeln Wettkampfpraxis.

Die Nordischen Kombinierer sind in die Sommersaison gestartet. Am DSV-Nord-Cup, der unter strengen Hygienevorschriften und ohne Zuschauer durch den Wintersportverein Wernigerode/Sachsen-Anhalt ausgerichtet wurde, nahmen 83 Nachwuchssportler aus sieben Landesverbänden teil.

Mit Armin Peter, der seit dem Schuljahr 2020/21 das Sportgymnasium in Oberhof besucht, konnte ein Talent vom Tabarzer SV auf sich aufmerksam machen. Im Spezialsprunglauf erreichte Peter in der Altersklasse S 14/15 auf der 70-Meter- Schanze mit Weiten von 60 m und 61 m den vierten Platz. Im anschließenden Kombinations-Crosslauf über drei Kilometer verbesserte sich der Friedrichrodaer mit der schnellsten Laufzeit (12:45,6 min) noch auf Rang zwei. Der Ruhlaer Max Zapf kam in dieser Altersklasse auf Platz sechs, gefolgt von seinem WSC-Vereinskameraden Janne Haberer. Als Sechster der S 12/13 erreichte Erik Schreier (TSG Ruhla) einen weiteren achtbaren Mittelfeldplatz.

Der nächste Wettkampf im Rahmen des Nord-Cups findet am 11. September in Bad Freienwalde statt.