Kraftakt der Fans: Spitzenspiel zwischen Rot-Weiß Erfurt und Energie Cottbus kann steigen

Rot-Weiß-Fans beräumen am Samstag im Steigerwaldstadion das Spielfeld vom Schnee, damit das Heimspiel gegen Cottbus am Sonntag steigen kann.

Erfurt. Rund fünf Stunden hat die Beräumungsaktion am Samstag im Steigerwaldstadion gedauert.

Dank eines fünfstündigen Kraftakts der Fans am Samstag steht der Austragung des Regionalliga-Spitzenspiels zwischen Tabellenführer Rot-Weiß Erfurt und Verfolger Energie Cottbus (Sonntag, 13 Uhr) nichts mehr im Wege. Insgesamt rund 150 Helferinnen und Helfer, darunter viele Mitglieder aus dem Vorstand, Aufsichtsrat und Wirtschaftsbeirat, befreiten Spielfeld und Stadionflächen von einer etwa 15 Zentimeter hohen Schneedecke.

Erfurter Fußballfans schippen Schnee Erfurter Fußballfans schippen Schnee Rund 150 Helfer waren am Samstag im Erfurter Steigerwaldstadion im Einsatz. Foto: Martin Wichmann

Erfurter Fußballfans schippen Schnee Doch Fußball spielten sie nicht. Bis das möglich ist, musste nämlich kräftig Schnee geschippt werden. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee Schneeball statt Fußball - Schippen fürs Spiel! Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee Die Freiwilligen waren einem Aufruf des Fußballvereins Rot-Weiß Erfurt gefolgt und hatten Schneeschaufeln mitgebracht. Foto: Martin Wichmann

Erfurter Fußballfans schippen Schnee Grund: Das Spielfeld war mit einer zentimeterdicken Schneeschicht bedeckt. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee Das Fußball-Spielfeld für das am Sonntag stattfindenden Spieles RWE vs. Energie Cottbus sollte von den Freiwilligen von den Schneemaßen beräumt werden. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee Gegen 11 Uhr ging es los. Foto: Martin Wichmann

Erfurter Fußballfans schippen Schnee Die Freiwilligen schaufelten den Schnee auf große Planen, zogen ihn darauf mit vereinten Kräften an den Spielfeldrand, wo ein Radlader zum Einsatz kam. Foto: Martin Wichmann

Erfurter Fußballfans schippen Schnee Der Radlader konnte aufgrund des aufgeweichten Rasens nicht auf das Spielfeld fahren, damit kein Schaden angerichtet wird. Foto: Martin Wichmann

Erfurter Fußballfans schippen Schnee Deshalb ging alles nur per Muskelkraft. Foto: Martin Wichmann

Erfurter Fußballfans schippen Schnee Frauen, Kinder, Männer, alle packten mit an. Foto: Martin Wichmann

Erfurter Fußballfans schippen Schnee Einige Teilnehmer trugen ihre Fan-Schals von RWE bei der Aktion, die etwa fünf Stunden dauerte, bis aus der weißen Fläche wieder grüner Rasen zum Vorschein kam. Foto: Martin Wichmann

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm

Erfurter Fußballfans schippen Schnee In der Regionalliga Nordost geht es für Tabellenführer RWE am Sonntag gegen den Zweiten, Energie Cottbus. Foto: Martin Wichmann, Sascha Fromm



„Das war echt anstrengend, weil der Schnee sehr nass und dadurch schwer war“, sagte Vorstandssprecher Lars Fuchs. Er hatte am Nachmittag übers Radio nochmals um Unterstützung gebeten. Mit Erfolg: Als es dunkel wurde, war der Rasen beräumt. Treppen und Zuwege wurden am Abend noch freigeschaufelt. „Ein großes Dankeschön an alle, die mit angepackt haben“, meinte Fuchs.

„Jetzt hoffen wir, dass der Kraftakt auch drei Punkte bringt“, ergänzte Aufsichtsratschef Reike Meyer, der ebenfalls mit zur Schippe gegriffen hatte. Wer nicht vor Ort dabei sein kann, hat die Möglichkeit, die Partie live und exklusiv auf unserem Onlineportal zu verfolgen. Für alle Abonnentinnen und Abonnenten ist der Zugang kostenfrei; alle anderen Interessenten können das Topspiel für fünf Euro buchen.

Rot Weiß Erfurt gegen Energie Cottbus: Spitzenspiel soll trotz Wintereinbruch stattfinden