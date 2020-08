Landespokalfinale überlagert schon jetzt alles

Abschlusstraining: Der FSV Martinroda um Marc Andris (am Ball) und Marlon Brömel (l.) startet am Sonnabend beim FC Oberlausitz ins Punktspieljahr.

Martinroda. Fußball-Oberliga: FSV Martinroda reist am Freitag nach Neugersdorf. Enes Hoppe darf spielen. Übernachtung in Tschechien

Nun geht es endlich wieder los! Heute Nachmittag begeben sich die Oberliga-Kicker des FSV Martinroda auf die fast fünfstündige Fahrt nach Neugersdorf. Zum Auftakt der neuen Oberliga-Saison treffen sie dort in Ebersbach in der weitläufigen Arena auf den FC Oberlausitz, der einen großen Umbruch hinter sich hat. Elf Zugängen, vorrangig aus dem eigenen Nachwuchs, stehen vier Abgänge entgegen, so verließen Hoffmann und Torjäger Moravec das Fröhlich-Team nach Bischofswerda.