Nordhausen. In Erfurt finden am Wochenende die deutschen Leichtathletik Meisterschaften statt

Leichtathletik: Bachmann in neuer Altersklasse auf Medaillenjagd

Ein Winter ohne Hallen-Deutsche-Meisterschaften? Unvorstellbar. Für die Senioren-Leichtathleten begann eine wirkliche Zitterpartie, ob überhaupt nationale Titelkämpfe unter dem Hallendach stattfinden. Kurzfristig erklärte sich der Thüringer Leichtathletik-Verband mit dem Standort Erfurt zur Ausrichtung bereit. Man muss schon sagen, dass das Herz der Senioren-Leichtathletik in Erfurt schlägt – so oft wie hier schon nationale Meisterschaften ausgetragen wurden. Dementsprechend kurz die Anreise für die beiden Nordhäuser Starter: Marco Bachmann (HSG Nordhausen) und Jens Peter (LV Altstadt 98 Nordhausen). Erstmals geht es für Marco Bachmann national in der M45 auf Medaillenjagd. Starten wird er aber nur über 60 Meter. Was daran liegt, dass der Hohekreuz-Sportplatz gegenwärtig saniert wird. Und die aktuellen Trainingsbedingungen geben einen Start über 200 Meter nicht her. „Wir trainieren auf der Laufbahn am Herder-Gymnasium. Die 200 Meter kann ich dort nicht richtig trainieren“, sagt der erfolgreiche Senioren-Leichtathlet, der erst Ende Januar bei den Thüringer Hallenmeisterschaften in Erfurt in die Hallensaison einsteigen konnte. Zuvor bremste ihn eine Wadenverletzung aus. Dementsprechend vorsichtig verlief sein Start in Erfurt.

„Freitag hatte ich noch getestet, ob alles hält und bin dann Sonntag gelaufen. Die Zeit war nicht zufriedenstellend.“ Er gewann in 7,54 Sekunden. Seither sind fünf Wochen vergangen. Das Training verlief ohne größere Probleme. „Ich konnte das trainieren, was ich wollte. Ich bin guter Dinger für das Wochenende.“ Die Konkurrenz wird es ihm aber nicht leicht machen. Gemeldet sind 27 Athleten. Da muss selbst Marco Bachmann kurz durchatmen, weil er ein solch großes Teilnehmerfeld aus der vorherigen Altersklasse nicht kannte. „Das werden bestimmt vier Vorläufe“, mutmaßt Bachmann, der das Finale und eine Zeit um die 7,35 Sekunden anpeilt. Als einen Mitfavoriten nennt er Jörg-Uwe Sparenberg vom Universitäts-SV Halle. Ein paar weniger Athleten, „nur“ zehn, sind über 3000 Meter in der M50 gemeldet. Für Jens Peter aus Nordhausen wird der Griff nach einer Medaille schwer, er ist als Achtschnellster gemeldet.