Leichtathletik: Brehm und Bachmann nicht zu schlagen in Ohrdruf

Einen sehr guten Eindruck hinterließen die Nordhäuser Athleten bei den Landesmeisterschaften Block der U14 in Ohrdruf. In einem toll organisierten Wettkampf dominierten die Erfurter Sportschüler Alexander Brehm (LV Altstadt 98 Nordhausen) und Damian Bachmann (HSG Nordhausen) die Konkurrenzen Wurf (M13) und Lauf (M12). Maike Rotter (LV Altstadt 98 Nordhausen) erreichte in der Jugend W12 im Block Wurf den zweiten Platz. Außerdem erzielten die Nordthüringer Athleten im parallel durchgeführten Herbstsportfest zahlreiche Bestleistungen und Podestplätze.