Leichtathletik-Talente überzeugen in Ohrdruf

Die bei den Thüringer Landesmeisterschaften im Blockwettkampf der U14 als auch die im Rahmen des traditionellen Herbstsportfestes des Ohrdrufer LV erbrachten Leistungen zeigen, dass trotz längerer Trainings- und Wettkampfabstinenz die Leichtathletik in den Vereinen nicht ruhte. Auch die Athleten des Gothaer Leichtathletik-Centrum (GLAC) durften sich freuen. Finn Gustav Perchner, der bereits im vergangenen Jahr sich den Titel in der M12 im Block Sprint/Sprung sicherte, ließ sich nun auch in der M13 die Goldmedaille nicht wegschnappen und erkämpfte 2450 Punkte. Die wohl beste Leistung erzielte Perchner im Weitsprung mit 5,02 m und auch im Hochsprung meisterte er mit 1,50 m die höchste Höhe.