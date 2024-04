Berlin. Nach dem Ende seiner Fußballkarriere hat Ex-Weltmeister André Schürrle das Laufen für sich entdeckt. Beim Berliner Halbmarathon erreicht er sein Ziel nicht ganz.

Ex-Fußballprofi André Schürrle ist beim Berliner Halbmarathon über seiner ambitionierten Zielmarke geblieben. Der 33-Jährige schaffte die 21,1 Kilometer in 1:41:14 Stunden.

Vorgenommen hatte sich der Fußball-Weltmeister von 2014 eine Zeit von 1:30 Stunden. Er hatte aber zuvor schon eingeschränkt, dass dies „sehr, sehr schnell“ wäre. Unter anderem der Wind und die für Anfang April hohen Temperaturen machten den Läufern und Läuferinnen zu schaffen.

Schürrle, der in der Bundesliga unter anderem für Borussia Dortmund und in der Premier League für den FC Chelsea spielte, hatte 2020 mit 29 Jahren seine Fußballkarriere beendet. Seitdem sucht er neue Herausforderungen und hat unter anderem das Laufen für sich entdeckt.

Bei den Männern siegte der Kenianer Daniel Simiu Ebenyo in 59:30 Minuten. Tekle Muluat aus Äthiopien kam bei den Frauen nach 1:06:53 Stunden als Erste ins Ziel am Brandenburger Tor. Melat Kejeta aus Kassel sorgte als Dritte in 1:07:26 Stunden für die insgesamt beste deutsche Platzierung.

