Halleneuropameister Jan Volko (li.) und der EM-Zweite Emre Barnes (re.) treten in Erfurt wieder gegeneinander an.

Europameister wird in Erfurt herausgefordert

Das Erfurt Indoor der Leichtathleten wird am Sonntag, 2. Februar, zur Bühne der schnellen Männer (Beginn: 17 Uhr). Emre Barnes, der Vize-Europameister in der Halle, fordert den Titelträger heraus. Der Türke trifft in der Leichtathletikhalle auf den Slowaken Jan Volko, der bei den Titelkämpfen vor elf Monaten in Glasgow in 6,60 Sekunden triumphiert hatte. „Der 60-m-Lauf ist sicherlich einer der Höhepunkte, aber auch die Mittelstrecken sind sehr gut besetzt“, sagte Meetingchef Thomas Gentzel.

Zu den herausragenden Startern des vor 25 Jahren erstmals ausgetragenen Meetings gehört der 800-m-Vizeweltmeister Amel Tuka aus Bosnien, der in Erfurt die 400 Meter laufen wird. Über die doppelte Distanz gehören unter anderem der deutsche Meister Marc Reuther (Frankfurt/Main) und der Hallentitelträger Robert Farken aus Leipzig zu den Stars. Im 1500-m-Rennen duellieren sich die beiden Hindernisspezialisten Martin Grau (Erfurter LAC) und Karl Bebendorf (Dresden). Tempomacher sollen schnelle Zeiten ermöglichen.

Im Weitsprung planen die Organisatoren vom Erfurter LAC einen Wettbewerb der besonderen Art. Dabei bilden jeweils ein Mann und eine Frau ein Paar, springen direkt hintereinander und deren Weiten werden zusammengerechnet. In der Startliste stehen bislang unter anderem der deutsche U-20-Meister Bennet Vinken aus Hamburg sowie bei den Frauen die WM-Teilnehmerin Nektaria Panagi. In der Ergebnisliste erscheint jeweils die offizielle Weite, die Indoor-Wertung mit den addierten Resultaten soll jedoch für zusätzlichen Reiz sorgen.

Karten für das Leichtathletik-Meeting unter www.ticketshop-thueringen.de