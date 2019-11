Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

FSV Meuselwitz: Die jüngsten sammeln fleißig Medaillen

Mit einer Ausbeute von 14 Medaillen und vielen neuen Bestleistungen sind die Leichtathleten des FSV Meuselwitz in die diesjährige Hallen-Wettkampfsaison gestartet. Beim 11. Hochsprung- und Hallenmeeting des ESV Gößnitz konnten die zehn Sportler im 35 m-Sprint, Dreierhopp und Medizinballstoßen überzeugen. Für viele Sportler war es der erste Wettkampf überhaupt und sie waren entsprechend aufgeregt. Die erfolgreichsten Medaillensammler an diesem Tag waren Lenny Winkler (AK 6), Janne Rühling (AK 8) und Kiara Ockert (AK 13) mit drei Podestplätzen, Lena Graf (AK 7), und Josephine Schrödter (AK 13) mit jeweils zwei Medaillen.

Auch Romeo Schönlein (AK 8), Finn Zetsche und Fabian Löser (beide AK 9), Annelie Reichheim (AK 12) und Janine Seifert (AK 13) konnten das im Training neu erlernte gut umsetzen und tolle Leistungen erzielen. Oftmals fehlten nur wenige Zentimeter oder Hundertstel zum Gewinn einer Medaille.

Die nächste Gelegenheit auf Medaillenjagd zu gehen, haben die Leichtathleten am 23. November bei der Hallenkreismeisterschaft in der Schnaudertalhalle in Meuselwitz.