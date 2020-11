Top Team Thüringen gegründet - Beste Leichtathletenin einer Mannschaft

„Unser Ziel war und ist es, die Leichtathletik in Thüringen zu fördern und zu unterstützen. Mit dem heutigen Tag hoffen wir, für junge Leichtathleten*innen aus ganz Thüringen eine sportliche Perspektive in ihrer Heimat zu bieten“, teilte der bisherige Vorsitzende des Erfurter TopTeams, Frank Jacoby, auf Facebook mit.

In Erfurt hat sich das Top Team Thüringen gegründet, in dem künftig die besten Leichtathleten des Landes vereint sein werden. In dem Verein sollen die Kräfte gebündelt werden, um den Bundeskadern die bestmögliche Förderung zu garantieren und die Athleten im Land zu halten. Die Mannschaft geht aus dem Top Team des Erfurter LAC hervor, zu dem unter anderem der deutsche 100-m-Rekordhalter Julian Reus oder der WM-Teilnehmer über die 3000 Meter Hindernis, Martin Grau, zählen. Welche Athleten künftig darüber hinaus zur neu gebildeten Thüringen-Auswahl gehören, soll in den kommenden Wochen geklärt werden.

Den Vorstand des Top Teams führt Axel Siegfried an, der zugleich Leistungssportkoordinator des Thüringer Leichtathletik-Verbandes (TLV) ist. Der Verband unterstützt maßgeblich die neue Initiative. Zur Führung gehört unter anderem auch Harro Schwuchow, der Trainer des Jenaer Weltklasse-Speerwerfers Thomas Röhler, der aber selbst dem Thüringer Team nicht beitreten wird. Als Olympiasieger erhält der 29-Jährige bereits die bestmögliche Förderung.

Das könnte Sie auch interessieren: