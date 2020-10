Leidenschaftliche 52er bezwingen Spitzenreiter FC Borntal

Fünf Spieltage lang dominierte der FC Borntal seine Gegner in der Fußball-Kreisoberliga. Blau-Weiß 52/Eintracht präsentierte beim 2:1-Sieg gegen den Meisterschaftsmitfavoriten, wie man dem Team um Coach René Deubner beikommen kann. Ein großer Wille und der Mut, diesem zu folgen.„Mit Kevin Dittmar kam die Wende“, fasst 52-Trainer Holger Gremler des Rätsels Lösung zusammen.

Beim Spielstand von 0:1 brachte er den Routinier und beorderte ihn in den Angriff. Dittmar setzte eines seiner größten Talente auf dem Fußballplatz ein: die Racker-Mentalität. Lautstark trieb er seine Mitstreiter nach vorn, mimte selbst den ersten Verteidiger – an des Gegners Strafraum. Prompt zwang er Borntal-Verteidiger Jungeilges zum Fehler, blockierte dessen Pass-Versuch. Den abspringenden Ball versenkte Hubert (1:1, 58.). Fünf Minuten später erarbeitete sich Dittmar im Nachsetzen den spielentscheidenden Freistoß. Die Eingabe spitzelte Jahn aufs lange Eck. Friebel versuchte auf der Linie zu retten, das Schiedsrichtergespann sah den Ball indes hinter der Linie. Nicht die einzig knifflige Entscheidung: Vor Bombas 0:1 (38.) hatte es zumindest Angreifer-Kontakt mit 52-Keeper Heinecke im Fünfmeterraum gegeben, während dieser die Hände am Ball hatte. Das Tor zählte dennoch.