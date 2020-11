Leinefeldes Kapitän Schmalstieg: „Werde meine Karriere hier beenden“

Anstatt sich, wie schon seit so vielen Jahren, dreimal wöchentlich auf den Weg zum Training zu machen, hält sich Enrico Schmalstieg derzeit mit Fitnessübungen in den eigenen vier Wänden und dem einen oder anderen Lauf durch die Wälder fit. Der Kapitän des Fußball-Landesklässlers SC Leinefelde (SCL) kann aufgrund der Pandemie nur über die sozialen Medien Kontakt zu seinen Teamkollegen halten.

Kleiner Trost: So hat der 30-Jährige, der in Breitenbach wohnt und beruflich als Projektmanager bei einem in Heiligenstadt ansässigen Automobilzulieferer tätig ist, abends etwas mehr Zeit, um sich um seinen kleinen Sohn und seine Lebensgefährtin zu kümmern. Der Fußball fehlt Schmalstieg jedoch. Kein Wunder: Bereits seit rund 25 Jahren tritt der gebürtige Leinefelder gegen den Ball, und das in all der Zeit nahezu ausschließlich für den SC.

In der C-Jugend für RW Erfurt am Ball

Nur in der C-Jugend trug Schmalstieg ein anderes Trikot. Zwei Jahre lang lief er damals für Rot-Weiß Erfurt auf. Dem traditionsreichen Verein aus der Landeshauptstadt war das Talent des Eichsfelders schnell aufgefallen.

Die damaligen Zeiten waren durchaus fordernd, aber auch spannend, erinnert sich Schmalstieg, der in dieser Phase das Erfurter Sportgymnasium besuchte und mit den Rot-Weißen in der damaligen höchsten deutschen Jugendspielklasse um Punkte kämpfte. „Freitagabends bin ich mit dem Zug nach Hause gefahren, samstags mit meinen Eltern zum Spiel gefahren und sonntags ging es abends mit dem Zug wieder nach Erfurt zurück.“

In der B-Jugend kehrte der Fan des FC Bayern München wieder zurück zum SC Leinefelde, für den er bis heute aufläuft, obwohl es zahlreiche Gelegenheiten gab, sich anderen Klubs anzuschließen. „Anfragen gab es schon einige, und ich habe mich auch mit diesen beschäftigt und mit anderen Vereinen Gespräche geführt. Die Leinefelder Verantwortlichen wussten aber immer Bescheid. Und letztlich habe ich mich immer dafür entscheiden, dem SC treu zu bleiben“, berichtet Schmalstieg, der vor zwei Jahren die Kapitänsbinde von Tobias Rittmeyer übernahm.

Mit 17 Jahren Debüt im Herrenbereich

Mit 17 Jahren feierte der vorrangig defensive Akteur, der auf dem Platz mit Übersicht, Antizipation und geschickten Seitenverlagerungen auffällt, bereits sein Debüt im Herrenbereich, bewies sich mit den Leinefeldern unter dem damaligen Trainer Jochen Scheerbaum in jungen Jahren in der Thüringenliga. Oftmals standen für Schmalstieg zwei Partien an: Zuerst in der A-Jugend, für die er mit 17 Jahren noch spielberechtigt war, dann bei den Erwachsenen. „Das hat Spaß gemacht. Die Zeit möchte ich nicht missen“, sagt der Eichsfelder.

Dank seiner fußballerischen Qualität, aber auch seiner Führungsstärke und kommunikativen Art, eroberte sich der 1,85 Meter-Mann schnell einen Stammplatz, scheute sich auch nicht davor, den erfahrenen SC-Haudegen als Youngster Kommandos zu geben. „Man wächst mit seinen Aufgaben“, erklärt Schmalstieg, der trotz aller Vorzüge davon profitierte, dass gestandene Mitspieler ebenfalls das Zepter in die Hand nahmen und ihn führten: „Wir haben uns alle gegenseitig unterstützt. So konnte ich viel lernen.“

Inzwischen ist der 30-Jährige selber ein Routinier, der nicht nur seinen jungen Mitspielern Halt und Führung gibt und auf dem Platz stets durch Zuverlässigkeit und Leistung besticht. „Enrico handelt mit seiner ruhigen und besonnenen Art stets im Dienst der Mannschaft. Er begegnet jedem Spieler auf Augenhöhe. Dass er von der Mannschaft als Kapitän gewählt wurde, bestätigt seine Anerkennung im Team und auch im Trainerstab, die er sich über viele Jahre hinweg im Trikot des SC Leinefelde erarbeitet hat“, hebt Trainer Steven Geller hervor.

Kein Vereinswechsel mehr

Als Teamführer scheut sich Schmalstieg auch nicht davor, mal „negative Sachen“ anzusprechen – aber immer nur, um „die Mannschaft nach vorne zu bringen“. Denn dass die Jungs Potenzial haben, davon ist ihr Kapitän überzeugt. „Wir spielen guten Fußball. Gelingt es uns, in einen Lauf zu kommen, dann werden die Spiele zum Selbstläufer“, ist der SCL-Kapitän überzeugt.

Gerne dürften Fans und Verantwortliche vernehmen, dass sie auch künftig auf die Dienste Schmalstiegs bauen können. An einen Abschied denkt der Führungsspieler nicht – im Gegenteil. „Ich werde meine Karriere in Leinefelde beenden“, verrät der 30-Jährige. Bis dahin wird aber noch einige Zeit vergehen, denn Schmalstieg, den in der Vergangenheit ein Kreuzbandriss ein Jahr lang außer Gefecht gesetzt hatte, ist nach wie vor fit und motiviert. „Noch habe ich nach dem Aufstehen keine Probleme“, sagt das SCL-Urgestein und lacht.

Bleibt nur zu hoffen, dass er und der Rest der Mannschaft bald endlich wieder gemeinsam auf dem Platz stehen können.