Letzter Schliff für die EM-Qualifikation

Die besten Nachwuchs-Volleyballerinnen Deutschlands in der Altersklasse U17 treffen sich in der kommenden Woche in der Landessportschule Bad Blankenburg. Im Schwarzatal bereiten sich die jungen Frauen auf das erste von zwei EM-Qualifikationsturnieren für die U17-Europameisterschaft in Serbien-Montenegro vor. Im Rahmen der Vorbereitung kommt es dabei auch zu zwei Testspielen gegen die gleichaltrige französische Auswahl, die ebenfalls ab diesem Wochenende für eine knappe Woche ihre Zelte in der Landessportschule aufschlägt.

„Insgesamt werden wir mit 14 Spielerinnen in Bad Blankenburg sein“, sagt Julia Liebscher vom Deutschen Volleyballverband (DVV). Allerdings wird in dieser Auswahl keine Spielerin aus Thüringen dabei sein. Nichtsdestotrotz ist das Interesse bei einheimischen Volleyballteams bereits groß, die jungen Frauen beim Training als auch bei den Testspielen zu beobachten: „Wir haben auch überhaupt nichts dagegen, wenn die Mannschaften ein paar Zuschauer haben“, sagt Liebscher.

Zunächst kommt es am kommenden Dienstag ab 18 Uhr zu einem ersten Testspiel in der Landessportschule, ehe zwei Tage später, am 19. Dezember, ebenfalls 18 Uhr, der zweite Test in der Geraer Panndorfhalle angepfiffen wird. Hinzu kommen tägliche Trainingseinheiten, die voraussichtlich von 9.30 bis zwölf und 16 bis 18 Uhr stattfinden. An den jeweiligen Spieltagen gibt es jedoch nur eine Vormittagseinheit.

Die beiden Testspiele sind für die deutschen Auswahlspielerinnen die Generalprobe für das erste Qualifikationsturnier, das ab 6. Januar in Portugal stattfindet. Dann treffen dort in der Gruppe der westeuropäischen Länder beide Teams wieder aufeinander. Eine zweite Runde ist dann im April nächsten Jahres geplant, ehe es in Montenegro dann zum Finalturnier kommt.

Mit dem Aufenthalt der weiblichen Nachwuchs-Teams setzt Bad Blankenburg eine junge Tradition fort: Vor wenigen Monaten waren männliche Auswahlmannschaften beim Acht-Nationen-Turnier in der Landessportschule und zeigten hochklassigen Volleyballsport. Heute spielen nicht wenige von ihnen in europäischen Top-Teams und gehören zum erweiterten Kader ihrer jeweiligen Nationalteams.

U17-Länderspiele Deutschland vs. Frankreich, 17. Dezember, 18 Uhr, in der Landessportschule Bad Blankenburg; 19. Dezember, 18 Uhr, in der Panndorfhalle in Gera