Martinroda 6:0 über Fahner Höhe: Vogt-Hattrick in nur sechs Minuten

Eine Gelungene Generalprobe vor dem Oberligastart am kommenden Freitag (18.30 Uhr) gegen den Tabellenzweiten FC Carl Zeiss Jena II. Gegen den ambitionierten Thüringenliga-Spitzenreiter FC An der Fahner Höhe gewann der FSV Martinroda hoch und überzeugend mit 6:0. Trainer Robert Fischer: „Wir dürfen die Höhe des Ergebnisses natürlich nicht überbewerten, sind aber gut vorbereitet, haben uns gut verstärkt und wollen nun natürlich auch in der Oberliga alles geben.“

Das Ziel bleibt dabei natürlich der Klassenerhalt, auch wenn dafür nicht wirklich klar ist, welcher Platz dafür eichen könnte, wenn vielleicht Rot-Weiß und Nordhausen hinzukommen würden. „Von der Tabellensituation lassen wir uns nicht beeinflussen. Wichtig ist, dass wir uns nicht nach der Saison nachsagen lassen wollen, nicht alles dafür eingesetzt zu haben, die Klasse zu halten“, sagte Martinrodas Trainer Fischer.

Dreifach-Torschütze David Vogt (Martinroda) köpft vor Max Kruse (Fahner). Der Oberligist siegte deutlich 6:0. Foto: René Röder

Momentan steht seine Elf nach dem Rückzug des VfL Hohenstein-Ernstthal als Drittletzter auf dem „möglichen“ Relegationsplatz. Der davor platzierte Dreizehnte VfB Krieschow ist schon zwölf Punkte voraus. „Das ist sehr viel, aber wer nicht wagt, der kann auch nicht gewinnen“, so die Kampfansage des 22-jährigen Martinrodaer Torhüters Philip Konjevic, der sich gute Chancen ausrechnet, nicht nur wie in der Vorbereitung die Nummer eins des FSV zu bleiben. „Dass wir gut drauf sind, zeigt doch auch das 6:0 über Fahner Höhe, einem Spitzenteam der Thüringenliga“, so Konjevic, der sich besonders freute torlos geblieben zu sein.

Die Generalprobe gegen Fahner Höhe verlief zielstrebig, konsequent und temposcharf und zeigte die gewachsene Stärke durch die drei Neuzugänge Vogt, Roschlaub (FC Rot-Weiß) und Al-Saeed (Geratal). Kombinationsreich traf Griebel clever über den Torwart lupfend früh (7.). Mit einem lupenreinen Hattrick in nur sechs Minuten legte der bisherige Regionalliga-Mittelfeldspieler David Vogt dreifach nach. Erst nutzte er einen Abwehrfehler in der Fahnerschen Innendeckung (23.), dann legte er schnell zum 4:0 nach (25., 29.). Nach dem Wechsel wurde gleich zweimal (46., 70.) fast komplett durchgewechselt. Und obwohl er nach einer Erkältung noch nicht wieder ganz spritzig war, traf auch Top-Torjäger Hertel schnell zum 5:0 (64.), bevor im Powerplay Safradin sich mit seinem Treffer zum 6:0 (84.) auch als Offensiv-Alternative anbot. Vom Gegner aus Dachwig kam auch durch eine starke Martinrodaer Abwehrleistung in verschiedenen Varianten wenig durch. Nun steht der Flutlichtstart gegen die Jenaer Zeiss-Reserve am Freitag an. Trainer Robert Fischer: „Eine ganz andere Herausforderung. Da muss für einen Erfolg alles stimmen. Ich habe mir da taktisch was besonders ausgedacht, hoffe, dass das dann auch zündet…“

Verletzt! Franz Wiegel fasst sich an den rechten Fuß. Noch ist nicht klar, ob ein Band gerissen ist. Foto: René Röder

Personell sieht es nicht schlecht aus. Der gegen Sangerhausen im Gesicht heftig verletzte Toby Metzmacher (zehn OP-Stiche an der Unterlippe!) kehrt in der Woche ins Training zurück und Sorgen bereitet momentan nur Franz Wiegel, der sich gegen Fahner möglicherweise ein Band im rechten Fußgelenk verletzte. Sein Einsatz gegen Jena bleibt so fraglich.