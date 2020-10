Neuer Trainer, neues Glück und endlich auch der erste Saisonsieg. Zur Premiere von Heiko Nowak feierte der FSV Martinroda einen durchaus verdienten 1:0-Sieg über den auch im sechsten Oberliga-Spiel sieglosen Ex-Regionalligisten FSV Wacker 90 Nordhausen.

Goldtorschütze Benjamin Hertel wird von Wackers Simran Dhaliwal attackiert Foto: René Röder

Der Sieg der „Sandhasen“ vor 240 Zuschauern – allein 85 kamen aus Nordhausen an den Nordrand des Thüringer Waldes – war schwer umkämpft, nicht für Fußball-Ästheten. Der Siegtreffer resultierte aus einem Freistoßtreffer nach einer ungeahndeten Notbremse von Stix – hier hätte es auch Rot geben können – gegen Al-Saeed. Den zentral bereit liegenden Ball hob Hertel ins linke Angel zum 1:0 (33.). Wacker Keeper Henning machte da nicht die beste Figur, aber noch schwerwiegender war die ziemlich lasch aufgestellte Mauer. Wer die wohl platziert hatte? Torschütze Hertel war es egal und im Nachhinein flachste er: „So konnte ich mir als Schütze eigentlich raussuchen, ob ich die Kugel links oder rechts versenke…“ Es war doch ein bisschen mehr. Schusstechnisch war es ein richtiges Sahnestück des immer kecken 25-jährigen Arnstädter Benny Hertel.

Die große Fußballkost gab es beiderseits aber auch danach nicht. Zuviel stand für beide zuvor noch sieglose Teams auf dem Spiel. Während Martinroda zumindest spielerisches Übergewicht erzielte, kam Nordhausen lediglich einmal richtig gefährlich vor das Tor, kurz vor der Pause, als Stix den Ball per Kopf nicht optimal traf und Gössinger den Ball entschärfte (43.).

Mit Wiederbeginn war zunächst Wacker am Drücker Trainer Philipp Seeland hatte seinen Männern in der Pause „Feuer unter dem Hintern gemacht. „Entweder Sekt oder Selters, das war einfach zu wenig. Der erste Ball war teilweise noch gefährlich, der zweite Versuch landete stets in der Walachei. Wir tun uns einfach noch unnötig viel zu schwer, zielstrebig nach vorn zu spielen,“ so Seeland, der den Gastgebern auch taktische Spielchen unterstellte, vom hervorragend bespielbaren Rasen auf den Kunstrasen gezogen zu sein. „Das war einfach nur frech!“

Einstand nach Maß: Martinrodas neuer Trainer Heiko Nowak. Foto: René Röder

Wackers beste Viertelstunde brachte einige nun viel zielstrebigere Aktionen und gute Gelegenheiten, so durch Schneider (54.), dann nachdem Six gegen Schneider blockte im zweiten Versuch durch Litzenberg, der von weit rechts den Ball auf die Lattenoberkante setzte (56.). Diese Offensive blieb ein Strohfeuer. Erst recht, nachdem Martinrodas Trainer Nowak Mit Suliman und Fernando im Doppelpack Offensivpower einwechselt. Der nach Kreuzbandriss im Januar noch nicht ganz spritzige Suliman startete erst ein langes Solo, bei dem ihm im Strafraum dann die Kraft fehlte (63.) und nur drei Minuten später wurde er nach Traumpass Hertel wieder gerade so gestoppt. Suliman: „Ich bin froh jetzt schon, einen Monat früher als erwartet, wieder da zu sein. Aber ich brauche noch etwas.“

Eigentlich lag das zweite Tor der Martinrodaer immer wieder in der Luft. Hertel köpfte eine Ecke Hädrichs am kurzen Pfosten stehend genauso knapp rechts am Pfosten vorbei (71.), wie Fernando nach einer Suliman-Eingabe von links (73.). Das dickste Ding bot sich wieder Hertel. Der nach einer Kopfballvorlage Fernandos am Elfmeterpunkt aus der Drehung „blind“ abzog. Henning hatte größte Mühe die Kugel aus seiner rechten Ecke noch herauszufischen (84.). Die Hektik danach versuchte der Annaberger Schiedsrichter souverän und ohne rote Karten zu meistern, war sensibel lobenswert. Ein E-Zigaretten-Aufsatzwurf aus dem Nordhäuser Fan-Block, der den Linienrichter traf, wird ein Nachspiel haben und nach fünf langen Nachspielminuten feierte Martinroda seinen ersten Saisonsieg unter dem neuen Trainer, der dann sichtlich erleichtert war. „Wir sind auf dem richtigen Weg. Das war nicht schön, aber erfolgreich, in jedem Fall etwas für das Selbstvertrauen. Wichtig, dass wir zu Null geblieben sind und vorn haben wir ja noch ganz andere Möglichkeiten.“ Dass der Trainer dann nach dem „Dreier“ noch 20 Minuten auslaufen lief, überraschte doch einige. Aber auch das zeichnet den FSV Martinroda unter seinem neuen Trainer Heiko Nowak aus. Der meinte: „Jetzt freuen wir uns, die Spieler dürfen feiern, aber nächste Woche werden wir noch eine Schippe drauflegen.“

Und in zwei Wochen soll dann auch der FC Carl Zeiss Jena II in Martinroda wieder wenig mitnehmen dürfen.