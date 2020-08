Martinrodaer Sebastian Bach „Mit uns hat damals keiner gerechnet“

Robert Fischer (2. v. l.) köpft flankiert von Justus Six zum 2:2 ein. Im Elfmeterschießen gewann Rot-Weiß II gegen den FC Carl Zeiss.

Martinroda. Als vier heutige Martinrodaer sich schon einmal mit einer Sensation in den DFB-Pokal schossen

Es war ein Pokal-Hammer! Am 4. Mai 2005 gewann Thüringenligist FC Rot-Weiß II gegen den Regionalligisten FC Carl Zeiss 7:6 im Elfmeterschießen. Zur Belohnung gab es im DFB-Pokal Bayer Leverkusen. Mit dabei waren vier heutige Martinrodaer. Trainer Robert Fischer als Goalgetter auf dem Platz, Sebastian Bach im Tor und in der Deckung rackerten Justus Six und Michael Habichhorst.