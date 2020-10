Martinrodas neuer Trainer Nowak debütiert gegen Nordhausen

Die Premiere als Trainer beim Fußball-Oberligisten FSV Martinroda möchte Heiko Nowak gegen Wacker Nordhausen nach Möglichkeit erfolgreich gestalten. „Klar, eine gute Premiere möchte jeder Trainer gern feiern“, so der 52-jährige einstige Zweitliga-Co-Trainer. Nowak verlangte von seinen Spielern einiges ab, nach seiner Vorstellung am Dienstag, trainierte er mit der Mannschaft eine Stunde länger als üblich und schob auch gleich noch zwei zusätzliche Trainingseinheiten am Mittwoch und Donnerstag ein. „Ich muss mir erst einmal ein Bild verschaffen. „Einiges habe ich schon gesehen, vielleicht werde ich an der ein- oder anderen Stelle noch feinjustieren, aber alles umwerfen, werde ich im Moment nicht.“

Nowak hat aber auch schon in den beiden letzten Spielen gegen Ludwigsfelde und in Eilenburg erkannt, dass die Mannschaft besonders ab der 70 Minute etwas durchhängt, nicht konditionell, viel mehr in Sachen Konzentration. „Das ist eine Kopf-Frage. Zum Beispiel im Pokalfinale in Jena wurde lange richtig gut verteidigt, ab dem 2:4 gar nicht mehr.

Zwei Torhüter verletzt

Personell gibt es weiter Sorgen. Zwei Torhüter sind verletzt, Daniel Gössinger ist so gesetzt. André Rieß dürfte nach Außenbanddehnung, genau wie der zuletzt privat verhinderte Andris zurück in die Startelf rücken. Beim in Eilenburg verletzt ausgeschiedene Rudi Müller wurde eine Knorpelabsplitterung im rechten Knie festgestellt. „Drei vier Wochen muss ich schon aussetzen, ob der Splitter herausgeschnitten oder konservativ aufgelöst wird, ist noch nicht klar.“ Für ihn stünden Griebel oder Metzmacher bereit. Da aber Rieß und Andris als Lenker zurückkehren, könnte es mehrere Umbauten geben.

Definitiv fehlen werden neben Nicolai und Konjevic auch noch Graubner (Knieprellung), Hoppe und Irwin (Reha).

120 Tickets für Nordhausen

Rein theoretisch könnte das brisante Thüringen-Duell – beide Teams brauchen dringend einen Sieg, um aus dem Tabellenkeller zu kommen – vor rekordverdächtigen 440 Zuschauern stattfinden. 120 Tickets hat bereits Wacker geordert. Annähernd so viele Besucher kamen aber lediglich zu den Ilm-Kreis-Derbys gegen die SpVgg. Geratal.

Der Zuschauerrekord liegt bei 1100 Zuschauern. Die kamen am 2. September 2017 im Landespokalspiel des FSV Martinroda gegen den Drittligisten FC Rot-Weiß (1:8).

Sportchef Dirk Keller: „Wir haben ein erweitertes Hygienekonzept erstellt, das bei Spielen mit erwartet höherem Zuschaueraufkommen greifen soll.“ Gespielt wird höchstwahrscheinlich auf Kunstrasen.

Heimrechttausch gegen FC Rot-Weiß Erfurt?

Für das anstehende Spiel gegen den FC Rot-Weiß Erfurt überlegten die Martinrodaer Verantwortlichen bereits nach Ilmenau in den Hammergrund auszuweichen, verwarfen das aber vorerst, weil, so Keller: „sich dort die Zuschauerzahl nicht so steigern ließe, dass sich der Aufwand umzuziehen lohnen würde.“ Keller möchte aber den Erfurtern den Tausch des Heimrechts anbieten. „Dort wären ganz andere Zuschauerzahlen möglich und wir hätten Ende April 2021 vielleicht auch hier andere Möglichkeiten.“

Eine Tausch-Anfrage für das Heimrecht soll es bereits vom VFC Plauen für 31. Januar gegeben haben. Keller: „Wir hätten dann zum Saisonabschluss ein Heimspiel. Mal sehen. Überlegenswert ist das schon. Jetzt hoffen wir erst einmal gegen Wacker Nordhausen auf ein schönes Spiel. Ich bin gespannt was der Trainer da schon bewirken kann“, so Keller.

Übrigens: Letztmals stand Wackers Erste am 6. September 2013 als Regionalliga-Aufsteiger in der zweiten Landespokal-Runde in Martinroda in einem Pflichtspiel auf dem Feld, gewann die Freitag-Partie auf Rasen 9:1. John erzielte den Ehrentreffer. Übrig geblieben beim FSV Martinroda sind nur Griebel, Six und Hertel, bei Wacker gar kein Spieler.