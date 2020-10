MC Ohrdruf belebt Tradition erfolgreich wieder

Dass es jemals wieder eine Veranstaltung namens „Rund um Ohrdruf“ geben wird, hatte wohl niemand mehr gedacht. Nachdem 1991 die letzte Geländefahrt unter der Organisation der damaligen Vereinsmitglieder durchgeführt wurde, beschrieb das Wort „Stille“ die vergangenen Jahre nahezu perfekt. Und das, obwohl Ohrdruf zu DDR-Zeiten zu einem der bekanntesten Austragungsorte zählte. Nach dem folgenden Verlust des Vereinsgeländes wurde der Weg zunehmend steiniger.

Mittlerweile aber können die Verantwortlichen dank neuer Ideen, Mitglieder und Herangehensweisen vom Gegenteil sprechen. „Eine solche Veranstaltung ist mittlerweile fast undenkbar geworden. Aus diesem Grund sind wir sehr froh, nach langer Planung und intensiver Vorbereitung letztendlich eine Chance bekommen zu haben, nachdem der MCO sich beinahe aufgelöst hätte“, sagt der neue Vereinsvorsitzende Jörg Bezold.

Pünktlich 10 Uhr wurde das erste Fahrerpaar, bestehend aus Fabian Rott (MZ. ETS/G 250) und Jörg Hienzsch (MZ ES 125 G) vom ehemaligen Sixdays Teilnehmer und Rallye Fahrer Alfred Lichtenberg (80) aus Gotha gestartet. Das Fahrerfeld, bestehend aus den vom Verein im Vorfeld eingeladenen Fahrern, stellte sich als ein voller Glücksgriff heraus. Dabei galt es, die 35 Kilometer im Gelände sowie auf öffentlichen Wegen und Straßen in einer vorgegebenen Rundenzeit zu absolvieren. Als Highlight kamen innerhalb jeder Runde ein Enduro-Test sowie ein, auf klassische Motorräder angepasster, Trial-Test hinzu.

Trial-Test wird zur großen Herausforderung für Technik und Fahrer

Während es auf der Teststrecke in Wölfis vorrangig um die schnellste Rundenzeit ging, war auf dem Trial-Test Geschicklichkeit und Gleichgewicht gefragt. Was für viele einfach klingt, stellte aufgrund des Alters der Motorräder und der damit verbundenen „alten“ Technik eine wirkliche Herausforderung für die größtenteils über 55 Jahre alten Teilnehmer dar.

Insgesamt Schnellster des Tages auf dem Test war der Ruhlaer Manuel Rüger. Mit einer Zeit von 4:34:686 min beendete er nach stetiger Steigerung auf einer Kramer E400 die vierte und damit beste Runde und wurde souveräner Sieger in der am stärksten besetzten Klasse C6. Darüber hinaus wurde in sechs weiteren Klassen eine Wertung durchgeführt, welche nach Alter des Motorrades und Leistung gestaffelt sind. Bester Fahrer vom MC Ohrdruf wurde der Clubneuling Roman Händel auf einer Hercules BW. Er belegte überraschend Platz zwei in der Klasse C3. Ihm gefolgt landete der Gothaer Andreas Beck in seiner Klasse auf Platz drei. Beim extra aus Holland angereisten Eddy „Twinshock“ Olde Wolbers lief es hingegen weniger gut. Als ältester Fahrer (70) und Urgestein im Klassik-Enduro konnte er seinen Tageserwartungen nicht gerecht werden und musste die Geländefahrt nach Runde eins vorzeitig beenden.

Mit Jana Leicht und Steffi Fink waren gleich zwei starke Frauen am Start, welche gemeinsam ins Rennen gingen und das Fahrerfeld einer solchen Rundfahrt mehr als bereichert haben. Trotz des Ausfalls von Leicht am Ende der ersten Runde, beendeten beide das Rennen mit einem strahlenden Lächeln. Fink, welche mit ihrer Kramer ER 250 die Nase auf der Prüfung ebenfalls vorn hatte, wurde am Ende des Tages als Siegerin der Damenwertung gefeiert und bleibt somit als die erste weibliche Siegerin in der Geschichte von „Rund um Ohrdruf“ in Erinnerung.