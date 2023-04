Medipolis SC Jena gewinnt letztes Saison-Heimspiel

Jena. Basketballer feiern 92:74-Erfolg gegen die wiha Panthers Schwenningen. Trainersuche dauert an.

Basketball-Zweitligist Medipolis SC Jena hat sich am Samstag mit einem verdienten Sieg von seinen Heimfans verabschiedet. Im letzten Heimspiel der Saison gewannen die Saalestädter gegen die wiha Panthers Schwenningen deutlich mit 92:74.

Durch die Niederlage von Leverkusen am Vortag gegen Hagen war die Begegnung bedeutungslos geworden, der Klassenerhalt der Jenaer auch theoretisch schon in trockenen Tüchern. Die Schwenninger, schon seit längerer Zeit als erster Absteiger feststehend, waren zwar mit einem Doppeldecker-Bus angereist, hatten aber nur sieben Spieler im Kader.

Für die Thüringer, bei denen Alex Herrera mit 20 Punkten Topscorer war, wurde es dennoch ein hartes Stück Arbeit. Bis zur Pause hatten die Gastgeber vor 1736 Zuschauern in der Sparkassen Arena noch Mühe (43:38). Im dritten Viertel setzten sich die Hausherren dann aber vorentscheidend ab (67:52).

Für viele Spieler der Jenaer war es dennoch wohl ihr letzter Auftritt im Trikot von Medipolis SC vor Heimpublikum. Offiziell verabschiedet wurde zwar kein Korbjäger der Saalestädter, doch nach der katastrophalen Saison haben nur die Wenigsten mit auslaufenden Verträgen eine Chance auf Weiterbeschäftigung. Bevor aber am Kader für die neue Saison gebastelt wird, muss erst die Entscheidung fallen, wer neuer Trainer wird. Nach Informationen unserer Zeitung könnte das schon in der kommenden Woche passieren, in der die Jenaer im abschließenden Saisonspiel am Samstag noch in Karlsruhe antreten müssen (Beginn 19.30 Uhr).