Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mit Bestzeit in Berlin gestartet

Während sich am gestrigen Abend Weltmeister Florian Wellbrock (SC Magdeburg) und die WM-Zweite Sarah Köhler (SG Frankfurt) über 1500 m und 800 m Freistil bei den Internationalen Deutschen Kurzbahn-Meisterschaften in Berlin ihre ersten Titel sicherten, durfte auch Alexander Behr vom SV Gera mit seinem Auftritt über die 200 m Schmetterling zufrieden gewesen sein.

Der 16-Jährige vom SV Gera glänzte in den Vorläufen mit einer Zeit von 2:00,52 min, wodurch er sich als Zwölftschnellster für das B-Finale am Nachmittag qualifizierte. Dort konnte er seinen Thüringer Altersklassenrekord zwar nicht noch einmal verbessern, bestätigte die Vormittagszeit aber. In 2:01,07 min schlug er als Gesamt-14. und Dritter der JEM-Wertung der Jahrgänge 2002/03 an.

„Das ist ein sehr ordentlicher Auftakt und macht Mut für die kommenden Aufgaben“, so Alexander Behr, der vor knapp zwei Wochen mit fünf Titeln in der Offenen Wertung zu den erfolgreichsten Schwimmern bei der Thüringer Kurzbahn-Meisterschaft in Gotha gehörte. Dabei hatte der Schmetterlingsspezialist ein Mammutprogramm zu absolvieren. 13 Starts galt es abzuarbeiten. „Ich bin bisher gesund über den Herbst gekommen. Trotzdem fehlt auf den langen Strecken noch etwas. Meine Leistungen waren sehr solide, besonders auf den Schmetterlingstrecken. Nach den 1500 m Freistil war ich dann richtig erledigt“, erzählte Alexander Behr, der sich in Gotha über 100 m Schmetterling in 56,77 s, 200 m Schmetterling in 2:04,35 min, 400 m Freistil in 4:06,80 min, 800 m Freistil in 8:27,65 min und 1500 m Freistil in 16:22,81 min durchsetzte.

Zu den fünf Goldmedaillen kamen noch Silber über 50 m Schmetterling sowie zweimal Bronze über 50 und 200 m Freistil. Eine weitere Woche zuvor hatte Alexander Behr in Wuppertal schon einen viel beachteten Erfolg bei den Opera Swim Classics eingefahren und war dort über den langen kräftezehrenden Schmetterlingskanten noch eine Sekunde schneller als in Gotha gewesen, was hauptsächlich an der stärkeren Gegnerschaft lag. „Dort habe ich Selbstvertrauen getankt, dass ich auch in Berlin bei den Deutschen Kurzbahn-Meisterschaft ausspielen will. Dort gehe ich ab Freitag noch über die 200 m Freistil, 800 m Freistil und 100 m Schmetterling an den Start“, so Alexander Behr.

In der JEM-Wertung - die Jahrgänge 2002/03 schwimmen in der Hauptstadt erstmals eine eigene Wertung aus - will sich der Geraer, der bei Gerald Stern am Erfurter Sportgymnasium lernt und trainiert, bei den Bundestrainern ins Gespräch bringen. „Sich für die Teilnahme an der Junioren-Europameisterschaft zu qualifizieren - das wäre schon etwas. Auf der langen Bahn muss ich dann im Januar, Februar eine 2:01 oder 2:02 über 200 Meter Schmetterling schaffen, um mich zu empfehlen“, weiß der Elftklässler, der in der Schule seine ersten Punkte fürs Abitur sammelt. Bis zum Sonntag steht für Alexander Behr jetzt aber erst einmal der Schwimmsport im Mittelpunkt.