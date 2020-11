Motoriktest für mehr Bewegung und Gesundheit in Ilfeld

„Bewegte Kinder sind gesündere Kinder.“ Nach diesem Motto veranstaltet die Kreissportjugend vergangene Woche wieder einen sportlichen Motoriktest. Dieser wurde aufgrund von Verordnungen und Terminschwierigkeiten mehrfach verschoben und wurde nun bei den „Probanden“ lang ersehnt. Dieser „Sensomotorische Test“ fand an der Grundschule in Ilfeld/Harztor sta️‍️‍️tt.

Als Jugendorganisation des Kreissportbundes Nordhausen durfte die Kreissportjugend um Silvio Beer aus Sondershausen die Grundschule wieder unterstützen. Nach einer kurzen Erwärmung und Einweisung in die Stationen, erfolgte der Startschuss zum Test. Die 30 Kinder wurden an den sechs Stationen im Standweitsprung, Einbeinstand, Medizinballstoßen, Sprint, in der Ausdauer und beim schwierigen Sternenlauf getestet. Als alles geschafft war, gab es noch ein kleines Fotoshooting.

Der Motoriktest wird nun seit vier Jahren im Landkreis Nordhausen durchgeführt und wird von den Grundschulen immer besser angenommen. Dieses Jahr steht aber unter einem schlechten Stern, denn der kürzlich ausgerufene Lockdown bremst die engagierten Schulen massiv ein. Hier hat sich der Landessportbund Thüringen (LSB) mit dem Thüringer Ministerium für Bildung, Jugend und Sport darauf geeinigt, dass der Test noch bis zum 5. Februar kommenden Jahres durchgeführt werden kann. Um die Durchführung an den anderen Schulen genauso unkompliziert zu gestalten, können sich alle Sportlehrerinnen und Sportlehrer an den Kreissportbund wenden. „Das ganze Projekt basiert auf Freiwilligkeit. Aber die Tendenz ist steigend und erfreut sich immer mehr Beliebtheit“, sagt Silvio Beer von der Kreissportjugend.

3. Klassen stehen im Fokus

Aktuell nehmen elf Schulen aus dem Landkreis Nordhausen teil. Im Fokus stehen dabei die 3. Klassen. 2017 ging das Projekt mit vier Schulen los, der Höchststand war vergangenes Jahr mit 14 und nun ist es trotz der Einschränkungen im zweistelligen Bereich.

Die Kreissportjugend ist dabei unterstützend aktiv, stellt sich zur Verfügung und greift den Schulen unter die Arme, die keine Kapazität für eine eigenständige Umsetzung haben. Das ist zur Zeit an sechs Schulen der Fall. „Es geht darum, die Kinder zu stärken, Hinweise zu geben und sie zum dauerhaften Sporttreiben zu animieren. Wir sind auf einem guten Weg“, gibt sich Beer optimistisch. Im Optimalfall werden durch dieses Projekt auch die Mitgliederzahlen in den Vereinen gesteigert oder zumindest geht die Zahl nicht nach unten.