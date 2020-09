Die Mühlhäuser Verbandsliga-Volleyballerinnen mussten sich zum Auftakt der neuen Saison 2020/21 zweimal in eigener Halle geschlagen geben.

Der Volleyballverein Mühlhausen ist mit zwei Niederlagen in eigener Halle in die neue Spielzeit in der Frauen-Verbandsliga gestartet. Gegen die Volleyballgemeinschaft Bleicherode setzte es ebenso ein 0:3 (22:25/10:25/20:25) wie im zweiten Spiel des Tages gegen die SSG Blankenhain (13:25/15:25/17:25).