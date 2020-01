Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Mühlhausen hofft auf die Überraschung

Zwei 3:0-Siege in der Tischtennis-Bundesliga bedeuten für den Post SV Mühlhausen einen perfekten Start ins neue Jahr. Den Schwung der Partien wollen die Thüringer auch in das Viertelfinal-Hinspiel der Champions League nehmen. Am Kristanplatz empfängt Post am heutigen Mittwoch den 1. FC Saarbrücken zum deutschen Duell.

Das Spitzenteam um Nationalspieler Patrick Franziska ist klar favorisiert, Post konnte noch nie gewinnen. Dennoch glaubt man an seine Außenseiterchance. „Natürlich ist das ein 10:90-Spiel. Aber wir hatten sie schon einmal am Rande einer Niederlage. Vielleicht gelingt ja die Überraschung“, so Trainer Erik Schreyer. Restkarten sind an der Abendkasse erhältlich, die Begegnung startet 19.30 Uhr.