„Auf einmal war bei uns der Stecker gezogen“, brachte es Sebastian Händly kurz und knapp auf den Punkt. Im Spitzenspiel der Tischtennis-Verbandsliga West spielte der Gothaer SV gegen den TSV Leimbach zunächst groß auf und führte 4:0, ehe die Begegnung eine so nicht erwartete Wende nahm und bei den Hausherren kaum noch etwas Zählbares zu Stande kam. 5:9 unterlagen die Gothaer an eigenen Tischen und gaben so die Tabellenführung an den TSV ab.„Sie waren hinten raus einfach stärker besetzt. Ich denke, mit Philipp hätten wir eher eine Chance gehabt. So aber hat Leimbach verdient gewonnen“, sagte Gothas Nummer eins und sprach damit auf Philipp-Alexander Wagner an. Der starke Vierer fiel krankheitsbedingt aus, sodass Christian Gerlach ins Team rutschte.Dabei gelang zunächst ein Start nach Maß. Dass gleich alle drei Doppel an die Hausherren gingen – zwei davon wurden im fünften Satz in der Verlängerung gewonnen – hätte so keiner gedacht, nährte aber die Hoffnung, Zählbares mitzunehmen. Als Händly seinen Gegner nervenstark in drei Sätzen bezwang, schien dies ein weiterer Schritt zu sein. Doch in der Folge lief kaum noch etwas zusammen. Leimbach gewann seine Duelle zumeist recht deutlich; auch weil im mittleren Paarkreuz Heiko Langer diesmal nicht an Topform herankam und die aufgerückte Heike Hülß einen schweren Stand hatte. Vielleicht wäre noch mehr drin gewesen, wenn Händly im Spitzenspiel des Tages Danny Hollatz eine Überraschung geschafft hätte. Gegen einen der besten Spieler der Liga holte er ein 0:2 auf, kam aber im finalen Durchgang nicht wirklich in Schlagdistanz. „Ich lag 3:7 und 5:10 hinten, bin zwar nochmal rangekommen, aber dann hat er doch seinen fünften Matchball genutzt“, sagte Händly. So blieb es nur noch Michael Schielke vergönnt, zwischenzeitlich auf 5:6 zu verkürzen.

„So weh tut uns die Niederlage aber nicht. Wir wollen weiter schön locker aufspielen und haben eh keine Ambitionen aufzusteigen“, sagte Händly. stehli/tr