Nachwuchsfußball: Tom mit dem Torriecher

Bad Frankenhausen. Der achtjährige Tom Schlee vom SV Blau-Weiß Bad Frankenhausen schaffte es, in einem Spiel alle elf Treffer für sein Team zu erzielen.

Ob es sowas schon gegeben hat? Vielleicht schon. Aber dennoch ist es sehr ungewöhnlich und auch beim Thüringer Fußballverband (TFV) weiß man das nicht so genau. „Ähnliches kommt in solchen Altersklassen schon einmal vor. Aber es ist schon was Besonderes. Eine lupenreine Statistik dazu wird es wohl nicht geben“, sagt Hartmut Gerlach vom TFV.