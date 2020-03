Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

NBA-Profis Kleber und Theis unterstützen #WeKickCorona

München. Auch die Basketball-Nationalspieler und NBA-Profis Maxi Kleber und Daniel Theis haben sich der Hilfsaktion #WeKickCorona der beiden Fußball-Profis Leon Goretzka und Joshua Kimmich vom FC Bayern München angeschlossen.

"From Dallas with Love. And Power", twitterte der 28 Jahre alte Kleber am Samstag und spendete Geld für die Aktion, mit der Menschen geholfen wird, die anderen in der Coronavirus-Krise helfen.

"Stark, @MaxiKleber! Danke für deinen Support!", reagierte der Deutsche Basketball-Bund in sozialen Netzwerken. Daniel Theis von den Boston Celtics twitterte die Aufforderung: "Lasst uns zusammenhalten und das Virus besiegen."

Die Spendensumme der Aktion war bis zum Freitag auf mehr als 3,5 Millionen Euro angewachsen. Tags zuvor hatten sich auch Tennis-Star Alexander Zverev, Basketball-Nationalmannschafts-Kollege Dennis Schröder und das ehemalige Ski-Ass Felix Neureuther der Aktion angeschlossen, die insgesamt rund 2000 Einzelspender aufweist. Die Fußball-Nationalspieler Goretzka und Kimmich hatten die Initiative gestartet und selbst den Betrag von einer Million Euro gespendet.