Neu-Drache Kyle Beach: Der Entscheider

Seine Eishockey-Karriere begann verheißungsvoll. Als Kyle Beach gerade 18 war, zogen ihn die Chicago Blackhawks beim NHL-Draft, der Talenteauswahl für die beste Liga der Welt, an elfter Stelle. Der erste wichtige Schritt der angestrebten erfolgreichen Profikarriere für den Flügelstürmer aus Kelowna im kanadischen Bundesstaat British Columbia war gemacht.

Zwölf Jahre, zehn Vereine, etliche Tore und einen Vollbart später ist Beach in Erfurt angekommen. Aus der NHL-Karriere des einst hochtalentierten und mit Auszeichnungen dekorierten Kanadiers wurde nichts. „Ich bin trotzdem zufrieden“, sagt der inzwischen 30-Jährige. „Ich hatte viele gute Jahre und schöne Momente bei verschiedenen Klubs. Viele meiner einstigen Weggefährten, die es in die NHL geschafft haben, spielen schon nicht mehr. Ich dagegen darf jetzt, da meine Karriere langsam ausklingt, nochmal in einer schönen Stadt wie Erfurt, bei einem familiären Klub wie den Black Dragons spielen.“

Knallharte Handgelenksschüsse und eiskalt beim Penalty

Das, was sich erst ein paar Tage vor dem Saisonstart der Oberliga zufällig ergab, scheint sich also für beide Seiten zum Glücksfall zu entwickeln. Als klar war, dass der eigentlich neben Arnoldas Bosas als zweiter Ausländer eingeplante Tyler Mosienko wegen der Corona-Pandemie nicht nach Deutschland kommen würde, ließ Erfurts gut vernetzter Scout Christian Grosch seine Kontakte spielen. Mit Beach, der zuvor für einen ungarischen Klub in der slowakischen Liga spielte, wurde sich der EHC Erfurt einig. „Die Chemie stimmte von Anfang an“, sagt der Neuzugang. Knapp zwei Wochen vor dem Saisonstart holte EHC-Präsident Martin Deutschmann ihn vom Frankfurter Flughafen ab. Jetzt, da acht Spiele absolviert sind, schwärmt Deutschmann: „Kyle bringt uns Punkte und Glamour. Trotzdem ist er ein absoluter Teamplayer, arbeitet für andere und ist ein angenehmer Mensch.“

Das Lob hat sich der kanadische Rechtsaußen auf dem Eis verdient. Man kann ihn durchaus als den Erfurter „Entscheider“ bezeichnen. Beim 5:1-Auftaktsieg in Leipzig erzielte er zehn Minuten vor Schluss das 3:1, sowohl beim Penaltyschießen gegen Halle als auch in Rostock war er es, der nervenstark traf und seinem Team jeweils zwei Punkte sicherte. Beim Coup gegen Meister Tilburg am Freitag erzielte er zwei Treffer – Marke Beach, mit ansatzlosen und knallharten Handgelenksschüssen – und spielte Bosas für dessen 3:2-Siegtreffer klasse frei. Am Sonntag gegen Halle wurde er beinahe wieder zum Helden, traf aber nur den Pfosten und sein Team verlor durch einen Gegentreffer eine Sekunde vor Schluss mit 0:1.

Tipps und Tricks von einem der Weltbesten, die er nun weitergibt

Anders als so manchem Erfurter Kontingentspieler vor ihm geht es Beach nicht um persönliche Statistiken: „Mir ist es egal, wie viele Tore ich schieße. Hauptsache, das Team gewinnt.“ Schließlich habe er die Möglichkeit gehabt, sich von einigen der besten Spieler der Welt – etwa von Jonathan Toews in Chicago – Tipps zu holen und Dinge abzuschauen. Das will er nun an seine vielen jungen Teamkollegen weitergeben, sieht sich auch als Mentor.

Dass er sich für seine Mannschaft ins Zeug legt, zeigt nicht nur die Klasse-Statistik von acht Toren und fünf Assists in acht Spielen, sondern auch sein ununterbrochenes Diskutieren mit den Referees. „Offenbar findet er da die richtigen Worte, sonst würde er noch viel öfter auf der Strafbank sitzen“, sagt Präsident Deutschmann lachend.

So hat der neue Kanadier schnell Anschluss gefunden im Team, versteht sich gut mit Sean Fischer, der ebenfalls kanadische Wurzeln hat, aber auch Felix Schümann, Thomas Schmid oder Sebastian Hofmann. Dass seine Freundin, die er vor einem Jahr beim Heimaturlaub kennenlernte, schon mit in Erfurt ist, erleichtert ihm zusätzlich das Einleben in der Domstadt. „Es ist wirklich klasse hier. Ich freue mich auf die Saison mit den Drachen, hoffentlich bald wieder mit Fans.“

Beach ist optimistisch: „Mit diesem coolen Team ist viel möglich“

Und was ist in dieser Saison noch drin für Kyle Beach und sein neues Team? „Wer hätte gedacht, dass wir nach diesem schweren Auftaktprogramm so gut dastehen würden“, ist Beach optimistisch. „Wir wollen in die Playoffs, dort entscheiden die gute Vorbereitung und die Tagesform. Ich denke, mit diesem coolen Team ist viel möglich.“