Neunjähriger Hannes Hüttich mit Regionalligadebüt

Er ist erst neun Jahre alt und spielt seit zwei Jahren Tischtennis, und dennoch hat Hannes Hüttig schon erste Erfolge vorzuweisen.

Der neunjährige Altenburger stand am Sonnabend im Ostthüringenduell der Tischtennis-Regionalliga zwischen Schott Jena und Aufbau Altenburg inmitten der Großen, er durfte für den erkrankten Yhya Mosslly aufschlagen.

„Das ist natürlich eine tolle Sache, dass Hannes hier mitspielen darf“, freute sich auch Schott-Trainer Andreas Amend. „Wir hatten heute schon den ganzen Tag einen Sichtungslehrgang vom Thüringer Tischtennisverband, da hat er fleißig trainiert und jetzt kann er zeigen, was er schon drauf hat. Und hier ist es ja wichtig, dass er Blut leckt, einen Antrieb erhält, immer spielen zu wollen, nicht nur, wenn einer krank ist.“

Das zeigte er im Doppel an der Seite von Daniel Fehrle, als man immerhin im dritten Satz Nico Müller/Hasan Bradei ein 10:12 abrang. „Hannes hat gut gespielt, ich bin mit ihm sehr zufrieden, sicher ist er noch unerfahren, aber das schade ja nichts“, so das Urteil des Mannschaftsleiters. Immerhin: Bis eine Stunde vor Spielbeginn wusste das Talent noch gar nichts von seinem Glück.

„Ja, aber dann war ich schon sehr aufgeregt. Ich dachte, ich spiel heute mal. Es hat auf jeden Fall Spaß gemacht, und mit Hasan (Bradei) hatte ich ja heute schon trainiert. Timo Boll hat ja auch erst mit zwölf Jahren Regionalliga gespielt“, meint Hüttig selbstbewusst. Und so knöpfte er in seinem Einzel auch Nico Müller acht Satzpunkte ab.

Sportlich war das Duell zwischen Schott und Aufbau eine Einbahnstraße, mit zwei Ausnahmen. Zum einen waren die Altenburger mit Antoni Witkowski und Aleksander Smirnov mit einem neuen Doppel unterwegs, dass die Jenaer Spitzen Roman Rezelka und Pavol Mego zunächst zweimal deutlich bezwang, dann aber ebenso zwei Sätze klar abgab. Im Dritten ging es hoch her, winkte bis zum 10:10 der Punkt, ehe Mego alles klar machte.

„So eine Führung musst du einfach mitnehmen. Aber für uns war es die Probe auf das Sonntagspiel, wo beide erstmals in dieser Konstellation punkten sollen. Da müssen wir sehen, dass wir das hinkriegen“, meinte Daniel Fehrle. Und beim zweiten Auftritt von Smirnov lag ein Punkt in der Luft, als er sich gegen Mego zum 2:2-Satzstand kämpfte, ein 4:8 im fünften Satz aufholte, dann aber mit seiner Rückhand haderte. So blieb es bei einer Lehrstunde und Aufwärmeinheit für das wichtige Sonntagsspiel der Altenburger gegen Gräfelfing (9:7-Sieg).

Für Andreas Amend war der dritte Doppelerfolg schon die halbe Miete, auch wenn Roman Rezelka nun verletzt aufgeben musste. Amend lobte unter anderem Leonard Süß, der im Spiel gegen Pavel Kibala erst noch Probleme hatte und zwei Netzbälle kassierte. „Ja, er hat sich schön fokussiert, auf sich geschaut und in den Schlägen hatte er die bessere Qualität.“ Pavel Kibala klebte fortan das Pech am Schläger. Er kam mit den Bällen gar nicht klar. So hieß es 9:2, blieben gute Wünsche, „dass Altenburg die Klasse hält zum einen, zum anderen, dass Jena den Drittligaaufstieg schafft“, wobei einer bis über beide Ohren strahlte: Hannes Hüttig.