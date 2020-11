Spätestens nach der Entscheidung des Nordostdeutschen Fußball-Verbandes (NOFV), in diesem Jahr nicht mehr zu spielen, hatte auch Tobias Busse Gewissheit. Der Trainer des FC An der Fahner Höhe übergab seinen Spielern schon vor längerer Zeit individuelle Trainingspläne, die nun wohl noch für eine längere Zeit von seinen Jungs genutzt werden müssen.

Gleichwohl bietet die Zwangspause natürlich auch verletzten Spielern die Möglichkeit, ihre Blessuren auszukurieren. Und da gibt es mit Nick Walter einen erfahrenen Akteur, der sich nach der im Juli im Training erlittenen Kreuzband-Verletzung langsam wieder zurückkämpfen möchte. „Ich habe das Gefühl, dass er es noch einmal wissen will“, sagt Busse über den 32-jährigen Mittelfeldspieler. Der gebürtige Rudolstädter, der seit 2012 für die Fahnerschen spielt, absolvierte zuletzt ein paar lockere Einheiten. „Er ist sehr engagiert und kämpft sich wieder heran“, meint Busse, der seinen „Künstler“, so der Spitzname Walters, gerne noch einmal auf dem Platz sehen möchte.

Vorbildrolle auch neben dem Platz

Auch wenn der Weg beschwerlich ist, man den weiteren Heilungsverlauf beobachten muss und die Oberliga sowohl fußballerisch als auch körperlich andere Voraussetzung als die Thüringenliga bietet, kann sich der Dachwiger Coach durchaus vorstellen, dass Walter seinen Platz im Team wieder findet. „Über seine fußballerische Qualität müssen wir nicht reden. Er muss die 100 Meter auch nicht mehr in elf Sekunden laufen. Aber er kann ein Spiel lesen und tolle Standards schlagen. So einen Spieler haben wir sonst nicht in unseren Reihen. Außerdem wäre er eine Offensivkomponente mehr, denn im Spiel nach vorn haben wir noch Luft nach oben“, lobt er den 32-Jährigen, der auch neben dem Platz eine Vorbildrolle einnimmt. „Er ist so ein Typ, der die Mannschaft zusammenhält“, sagt Busse.

Je nachdem, wann Corona wieder geregeltes Training zulässt, wird Walter wieder einsteigen. Doch bis er wieder auf dem Platz stehen wird, vergeht noch einige Zeit. „Ich rechne damit, dass er im April oder Mai wieder Teil der Mannschaft ist. Vielleicht kann er noch ein paar Spiele absolvieren. Aber wir gehen das ganze behutsam an, denn Nick hatte in der Vergangenheit Verletzungspech“, sagt Busse und spricht damit beispielsweise auf eine schwere Schulterverletzung an.

Klar ist, dass beim Neustart Joel Klette nicht mehr im Team steht. Mit dem jungen Offensivmann einigte sich der Verein auf eine Trennung. „Er hat sich gut verhalten, ist aber leider nie so richtig bei uns angekommen“, so Busse. Bleiben wird derweil Jonas Wiesner, der mit dem ambitionierten Landesklässler Schweina in Verbindung gebracht wurde. Unabhängig davon schauen sich die Verantwortlichen um, ohne den ganz großen Druck zu haben. „Wir sind auch mit unserem jetzigen Kader gut für die Oberliga gerüstet, brauchen also nicht zwingend jemanden. Aber wir halten natürlich Augen und Ohren offen“, so Busse.