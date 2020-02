Nie mehr Katerstimmung bei den Geraer Post-Handballern

Vor zwei Wochen herrschte noch Katerstimmung bei den Landesliga-Handballern des Post SV Gera. Nach der Heimniederlage gegen das damalige Schlusslicht Sömmerda appellierte Trainer Jens Friedrich an sein Team, die Saisonziele nicht aus den Augen zu verlieren und mit mehr Konsequenz an die Aufgaben zu gehen. Seine Spieler scheinen diese Mahnung verstanden zu haben.

Drei Spiele und auch drei Siege später ist die Handball-Welt für die Geraer wieder in Ordnung. Dem Auswärtserfolg in Nordhausen ließen die Postler am letzten Wochenende gleich zwei Triumphe folgen. Nach dem 27:23-Auswärtssieg bei der SG Handball Ilmenau bezwang man keine 24 Stunden später mit dem Thüringer HC ein zweites Team aus der sieben Mannschaften umfassenden Spitzengruppe des 16er-Feldes.

Im Hinspiel in Bad Langensalza im letzten September noch mit zehn Toren unterlegen, behauptete sich die Friedrich-Sieben vor 100 Zuschauern in der Panndorfhalle diesmal mit 36:31 und rückte damit in der weiterhin noch etwas verzerrten Tabelle auf Platz drei nach vorn.

„Die Einstellung hat die letzten drei Spiele gestimmt. Die Spieler scheinen verstanden zu haben, dass Handball ein Mannschaftssport ist und wir nur als Team funktionieren. Sonst machen wir Fehler, die die jeweiligen Gegner bestrafen“, urteilte Post-Trainer Jens Friedrich.

Gegen den Thüringer HC war bei den Hausherren von Müdigkeit nach der Vorabendpartie in Ilmenau nichts zu spüren. Elf Feldspieler standen zur Verfügung, während die Gäste gerade einmal einen Wechsler mitgebracht hatten. Die Postler begannen konzentriert, zogen schnell auf 7:2 (11.) und 14:8 (24.) davon und gingen mit einem 18:14-Vorsprung in die Halbzeit.

Ganz abreißen ließen die Bad Langensalzaer auch nach Wiederbeginn nicht. Garant dafür war Lars Mickley, der mit insgesamt 15 Treffern seinen THC fast im Alleingang im Spiel hielt. Doch auch die Hausherren hatten einen überragenden Werfer in ihren Reihen. Steve Feustel netzte aus allen Lagen ein. Der Linkshänder durfte ebenfalls 15-mal jubeln und half seinem Team, als die Gäste kurz vor dem Ausgleich standen. Beim Stand von 27:26 (49.) hatte Torwart Felix Hentschel seinen großen Auftritt, als er Lars Mickley einen Siebenmeter abkaufte.

Hätte der Torjäger da getroffen, wer weiß wie die Partie gelaufen wäre. So schufen sich die Geraer nach Treffern von Tom Friedrich und Joel Hobusch zum 29:26 (50.) gleich wieder ein kleines Polster, das man nicht mehr aus der Hand gab. Auch der eigentliche Stammtorwart Toni Hempel konnte seiner Mannschaft noch helfen. Bis nach dem Mittag noch mit seinem Schiedsrichterkollegen Tizian Tralles bei der DHB-Nachwuchssichtung in der Sportschule Kienbaum bei Berlin im Einsatz, traf er erst in der Panndorfhalle ein, als die zweite Hälfte bereits begonnen hatte. Im Eiltempo umgezogen und quasi auf der Autobahn erwärmt, kam er in den Schlussminuten zum Einsatz und glänzte noch mit so mancher Parade.

Dem Thüringer HC ging zum Ende hin die Luft aus. Nach Rot für Marcus Baumgarten nach dessen dritter Zeitstrafe (53.) mussten die Gäste zu sechst durchspielen. Der Post-Erfolg war da schon in Sack und Tüten.

Zufriedenheit darf bei der Friedrich-Sieben freilich nicht aufkommen. Noch neun Begegnungen stehen an. An den nächsten beiden Wochenenden geht es zunächst auswärts, dann zu Hause gegen Schlusslicht HSG Hörselgau/Waltershausen. Vorsicht ist geboten. Vor zwei Wochen brachte die Postler schon einmal ein Tabellenletzter ins Wanken. Aber auf Katerstimmung hat man bei den Geraer Handballern keine Lust mehr.