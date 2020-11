Niklas Engelhardt – der geborene Anführer

Bei Fußball-Landesklässler SG DJK Struth/Diedorf finden sich erfahrene Akteure wie Norman Wohlfeld und Christoph Göbel, die schon Profiluft geschnuppert haben. Als Kapitän auf das Feld wird die Mannschaft von Trainer Andreas Seipel jedoch von einem Spieler geführt, der im vergangenen Juni erst 22 Jahre alt geworden ist: Niklas Engelhardt gibt beim aktuellen Tabellenzweiten der Staffel 2 das Kommando an.

Im Sommer wurde der großgewachsene Innenverteidiger vom Team als Kapitän bestimmt. „Von der Wahl war ich schon ein bisschen überrascht, aber ich habe schon immer gesagt, dass für mich das Alter keine Rolle spielt, sondern die Leistung auf dem Platz“, erklärt Engelhardt, der seit dem sechsten Lebensjahr vereinsmäßig gegen den Ball tritt. Und Leistung bringt der 1,91 Meter große, kopfball- und zweikampfstarke Abwehrchef der SG DJK regelmäßig.

Ehrgeizig und fußballverrückt

Das weiß auch sein Trainer Andreas Seipel, der Engelhardt wohl besser kennt als jeder andere. Bereits seit 16 Jahren verfolgt und begleitet Seipel den fußballerischen Weg Engelhardts, trainierte den Fan des FC Bayern München schon zu dessen C-Jugendzeiten bei der SG Lengenfeld/Stein.

Daraus abzuleiten, dass der gebürtige Wendehäuser deshalb einen Freifahrtschein bei Seipel genießt, wäre jedoch falsch. Das würde der ehrgeizige Engelhardt, der sich selber als „fußballverrückt“ bezeichnet, aber auch gar nicht wollen.

Sein Selbstbewusstsein bezieht er aus dem Bewusstsein, dem Team viele Stärken geben zu können. „Vielleicht bin ich fußballerisch nicht der Beste, auch wenn ich ganz gut kicken kann, aber ich gebe und tue immer alles für die Mannschaft. Auch wenn ich mal gesperrt bin, fahre ich mit den Jungs trotzdem mit zum Auswärtsspiel, um sie zu unterstützen“, sagt Engelhardt, dessen Bruder in Wendehausen Fußball spielt.

Auch ohne Binde ein Anführer

Sowohl in der Familie als auch im Verein war der Kapitän Struth/Diedorfs stets der Jüngste, lernte daher schon früh, sich durch Taten Respekt zu erarbeiten und sich kommunikativ intensiv mit einzubringen. „Es entspricht meinem Naturell, auf dem Platz viel zu sprechen und Kommandos zu geben. Ich brauche keine Binde am Arm, um auf und neben dem Platz Verantwortung zu übernehmen. Ich bin der Meinung, dass man auf dem Platz auch den Mund aufmachen darf, wenn die Leistung stimmt“, unterstreicht der junge Anführer, der in der vergangenen Saison auch mal im Angriff zum Einsatz kam.

Ex-Profis wie Wohlfeld oder Göbel auch mal lautstark Anweisungen zu erteilen, ist für Engelhardt, der in der B-Jugend in der Saison 2014/15 im Trikot des JFV Süd Eichsfeld in der Regionalliga auf Teams wie Hertha BSC Berlin, RB Leipzig und Union Berlin und dabei auf heutige Bundesligaspieler traf, nichts Ungewöhnliches. „Wir geben uns alle Kommandos, sie mir auch“, sagt Engelhardt, der früher auch mal als Torwart agierte und Oliver Kahn in dessen aktiver Zeit „von der Mentalität her überragend“ fand.

Ob selber spielen oder sich Fußball im Fernseher anschauen – wenn der Ball rollt, ist Engelhardt fast immer mit dabei. „Meine Mitspieler lächeln manchmal schon über mich, weil ich so viel weiß und auch Ergebnisse aus der Saison 2006/07 noch im Kopf habe“, gibt Engelhardt mit einem Lächeln preis.

Freundin bringt viel Verständnis mit

Bevor Corona alles zum Erliegen brachte, fuhr er auch selber gerne auf die Sportplätze der Umgebung, um sich beispielsweise Duell in der Kreisoberliga live vor Ort anzuschauen. Gut, dass seine Freundin, mit der Engelhardt seit drei Jahren zusammen ist, so viel Verständnis für die Obsession ihres Freundes aufbringt. „Die macht das zum Glück mit“, sagt der 1,91 Meter-Hüne, der kürzlich sein duales Studium erfolgreich abgeschlossen hat und nun Konstrukteur ist, und lacht.

Ob und wann Engelhardt mit seinen Jungs von der SG DJK Struth/Diedorf in der Meisterschaft weiter um Punkte kämpfen kann, ist offen. „Ich hoffe natürlich so bald wie möglich. Aber dass die Saison regulär zu Ende gespielt werden kann, glaube ich nicht. Ich kann mir vorstellen, dass wir noch die Hinrunde absolvieren werden und es danach zu Play-Offs kommt“, prophezeit er.

Aufstieg ist das Ziel

Bereit wäre der Anführer. „Ich glaube, wir können aufsteigen, auch wenn das kein Fingerschnippen wird. Dafür müssen wir noch einiges tun, aber wir sind gut und breit aufgestellt“, versichert Engelhardt, der als A-Jugendlicher in Nordhausen im Herrenbereich bereits Verbandsligaluft schnupperte und das auch mit seinem jetzigen Klub gerne schnellstmöglich tun möchte.

„Das würde mich reizen. Dort geht es noch mal anders zur Sache. Dort sind alle Mannschaften taktisch gut aufgestellt. Dort wird man als Spieler und als Team herausgefordert, und das mag ich“, betont Engelhardt.

Es wäre der nächste Schritt des 22-jährigen Kapitäns, der keine Binde braucht, um vorneweg zu gehen.