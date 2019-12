Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Nikolausschwimmen in Plauen

Am vergangenen Wochenende fand das traditionelle Nikolausschwimmen der Finswimmer in Plauen statt. Am Start waren 150 kleine Flossis von 6 bis 11 Jahren aus 16 Vereinenm so aus aus den Landesverbänden Thüringen, Sachsen, Sachsen-Anhalt, Berlin und Bayern. Der Landestauchsportverband Thüringen stellte allein 89 Starter aus Pößneck, Greiz, Erfurt, Jena, Ilmenau und Weimar und somit über die Hälfte aller Teilnehmer. Der Wettkampf ist bei Anfängern sehr beliebt und bietet in der Plauener Schwimmhalle eine tolle Wettkampfatmosphäre und vorweihnachtliche Stimmung.

Geschwommen wurden die Strecken 25 m bis 100 m sowie drei Staffeln. Der TC Chemie Greiz schickte elf Mädchen und acht Jungen ins Rennen und war damit zahlenmäßig der zweitstärkste Verein am Start. Für 15 von ihnen war es der erste richtig große Wettkampf und die Aufregung entsprechend groß und das nicht nur bei den Aktiven. Die kleinen Flossis meisterten ihre Aufgaben sehr gut und erzielten zahlreiche Bestzeiten und tolle Platzierungen.

Das Highlight waren wie immer die Staffelwettkämpfe der besonderen Art. Hier galt es ein Windlicht unbeschadet durch das Wasser zu transportieren oder einen Tannenbaum und dann galt es noch mit einer Weihnachtsmütze zu schwimmen und diese wie einen Staffelstab zu übergeben.

Bei diesen Wettkämpfen zahlten sich die Vorübungen im Greizer Schwimmbad aus und so gewannen die Greizer Blitze mit Sophia Klar, Emma Brendel, Johann Wyczisk und Elias Nitschmann im Jahrgang 2011 und jünger sowohl die 4x 25 m-Nikolausstaffel als auch die 4x 25 m-Kerzenstaffel. Bei 4x 25 m mit Brett wurden sie Vierter.

Die Greizer Sprinter im Jahrgang 2008-2010 belegten die Plätze 1, 2 und 3 in der Besetzung Linus Heydel, Celina Naupold, Moritz Henniger und Louis Berger. Die Plätze 5 und 6 sicherten sich die Greizer Gummiflossen im Jahrgang 2011 und jünger mit Emmett Barth, Leonie Jutzenka, Fiene Hessel und Ronny Jason Robenz.Die Greizer Tornados und die Greizer Turbos reihten sich mit Lucy Zschegner, Alina Friedel, Jean Robin Robenz und Jayda Hentschel sowie Maja Sandig, Sara Lindig, Zoe Barth und Paul Schröters zwischen Platz 7, 15 und 20 ein.

Bei den Einzelstarts zeigte Linus Heydel sein Können und dominierte über 50 m und 100 m FS und schlug als Erster an. Über 25 m mit Brett wurde er Zweiter. Ronny Jason Robenz setzte als Neuling im Jahrgang 2013 über 100 m FS ein deutliches Zeichen und gewann diese Disziplin. Über 25 m mit Brett wurde er Vierter und über 25 m und 50 m schlug er als Fünfter an.

Einen weiteren Podestplatz sicherte sich Johann Wyczisk im Jahrgang 2011. Auch er war über die längere Distanz - die 100 m FS - am erfolgreichsten und sicherte sich den Bronzerang. Über 25 m FS mit Brett und 50 m FS wurde er Siebenter. Den Sprung auf das Podest nur knapp verpasste im Jahrgang 2013 Emmeth Barth mit zwei vierten Plätzen und einmal Platz 5.

Emma Brendel, Sophia Klar, Maja Sandig, Zoe Barth (alle Jg.2011), Lucy Zschegner, Jean Robin Robenz und Moritz Henniger (alle Jg.2008), Celina Naupold (Jg.2009), Leonie Jutzenka (Jg.2013) sicherten sich Platzierungen zwischen Platz 5 und 9. Alina Friedel (Jg.2009), Fiene Hessel (Jg.2011), Jayda Hentschel, Paul Schröters und Sara Lindig (alle Jg.2010) platzierten sich im starken Teilnehmerfeld zwischen Platz 10 und 20.

Zum Abschluss gab es noch für jeden Teilnehmer eine Erinnerungsurkunde und kleine Geschenke vom Nikolaus, der extra in die Schwimmhalle kam.