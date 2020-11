Fußball-Oberligist FC Einheit Rudolstadt muss nach den Rassismus-Vorwürfen im ersten Punktspiel der neuen Saison 500 Euro Strafe zahlen. Das teilte das Sportgericht des Nordostdeutschen Fußballverbandes (NOFV) am gestrigen Montag dem Verein mit. Zugleich muss der Fußball-Oberligist die Kosten des Verfahrens, die bei 100 Euro liegen, tragen.

In der Partie gegen den FC Rot-Weiß Erfurt wurde der Co-Trainer der Gäste, Manuel Rost, von Zuschauern mit rassistischen Äußerungen beleidigt. „(Die) Rufe (waren) rassistisch und menschenverachtend und verstoßen in grober Weise gegen die Wertordnung des NOFV und einer demokratischen Gesellschaft“, heißt es in der Urteilsbegründung. Dabei habe der Verein „für Fehlverhalten von ihnen zuzurechnenden Personen … zu haften“, so der Verband.

Strafmildernd sei, dass der FC bereits während des Spieles mit einer entsprechenden Stadiondurchsage auf die während der Begegnung bekannt gewordenen Äußerungen reagierte und die Identität der betreffenden Zuschauer festgestellt wurde. Man habe deshalb „von schärferen Sanktionen abgesehen“, heißt es in dem NOFV-Urteil.

Die Sanktion soll „ebenfalls schwerpunktmäßig präventive Zwecke“ erfüllen und „künftiges Zuschauerfehlverhalten ausschließen oder zumindest minimieren“, betont man beim NOFV. Dabei räumt man dem FC die Möglichkeit ein, die Geldstrafe auf dem Wege des Regresses an den ermittelten Zuschauer weiter zu geben.

Der FC Einheit kann gegen die Entscheidung noch Rechtsmittel einlegen.